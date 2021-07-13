О. Епифанова: Развитие традиционных промыслов может стать точкой роста для устойчивого развития северных территорий России

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, перспективной точкой роста для устойчивого развития северных и Арктических территорий может стать развитие традиционного природопользования.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми приняла участие в совещании на площадке Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

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В ходе работы обсуждалась вопросы, касающиеся подготовки Международной конференции «Российская Арктика – зона перспективного международного сотрудничества, кооперации, развития предпринимательства в сфере традиционного природопользования коренных малочисленных народов, защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».

Мероприятие намечено провести в августе в городе Дудинке Красноярского края. Торгово-промышленная палата Российской Федерации организовывает конференцию совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Ассоциацией торгово-промышленных палат северных территорий и зоны Арктики РФ, президентом которой осенью минувшего года избрана сенатор Ольга Епифанова, а также при поддержке Администрации Красноярского края.

В фокусе внимания предстоящей Конференции – развитие международного сотрудничества, традиционного природопользования коренных малочисленных народов, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, реализация инвестиционных проектов.

Одой из основных целей государственной политики Российской Федерации в Арктике является прекращение миграционного оттока из региона и повышение уровня жизни населения

«Одой из основных целей государственной политики Российской Федерации в Арктике является прекращение миграционного оттока из региона и повышение уровня жизни населения. В 2021–2023 годах наша страна председательствует в Арктическом Совете, и это создает новые возможности для экономического развития российской Арктики. Традиционно ядром нашей арктической экономики являются нефтегазовые и горнодобывающие компании, однако, дальнейшее развитие северных территорий должно опираться не только на крупные проекты, но и на развитие инфраструктуры, туризма, экологических программ», — считает сенатор.

По мнению Ольги Епифановой, перспективной точкой роста для устойчивого развития северных и Арктических территорий может стать развитие традиционного природопользования, которое ведут коренные малочисленные народы.

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