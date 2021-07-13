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#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса13.07.2021 14:36

Обучающий семинар для директоров парков провели в Подмосковье

В понедельник, 12 июля 2021 года, состоялось первое онлайн-обучение продолжительностью 90 минут, организованное Министерством благоустройства Московской области, для директоров Парков Подмосковья и заместителей глав по курирующим вопросам.

«Губернатор Андрей Юрьевич ставит перед нами задачу не только благоустроить парки, но также наполнить их содержанием, следить за теми сервисами, обслуживанием, за тем, как там идет работа. Очень важно, как персонал общается с посетителями, как отвечает их потребностям. У нас созданы общественные советы в парках, но мы на этом не останавливаемся, и в этом году провели обучающий семинар для директоров парков и представителей администраций. Немаловажным является привлечение людей в парк и правильное анонсирование всех событий и мероприятий, которые проходят в парках. Именно этому обучали на семинаре», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мероприятие прошло на платформе Академии Роскосмоса по следующим темам:

Бренд менеджмент городских пространств

опыт работы с малым и средним бизнесом Москвы в рамках развития городского пространства

пиар и маркетинг секреты привлечения целевой аудитории объекта

опыт развития Парков Москвы.

Спикером мероприятия выступила Александра Борисова — Директор площадки Старт Хаб на Красном Октябре. В мероприятии приняло участие 125 человек из 60 городских округов — директоров парков и представителей администрации городских округов.

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