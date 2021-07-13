Н. Журавлев: Совет Федерации и РЖД находятся в постоянном рабочем взаимодействии

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел рабочую встречу с главой Российских железных дорог.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Смотрите также

В ходе встречи отмечено, что Российские железные дороги активно продолжают реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и создании условий для реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента РФ. Обсуждались вопросы реализации отраслевого законодательства и постановлений Совета Федерации в части железнодорожной отрасли.

Российские железные дороги активно продолжают реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и создании условий для реализации национальных проектов

«Работа по повышению транспортной доступности и развитию железнодорожной инфраструктуры в субъектах РФ, цифровая трансформация Российских железных дорог, развитие сервисов компании — все это во многом зависит от своевременных и взвешенных решений в сфере законодательного регулирования. Совет Федерации и РЖД находятся в постоянном рабочем взаимодействии. Безусловно, наша главная задача – создать на законодательном уровне дополнительные условия для развития российских железных дорог, чтобы жители нашей страны пользовались услугами компании с еще большим комфортом», — подчеркнул Николай Журавлев.

В ходе беседы стороны также обсудили совершенствование схем пассажирского движения в ЦФО, возможность проведения дней госкорпорации РЖД в СФ и другие актуальные вопросы развития железнодорожной отрасли.

MIL OSI