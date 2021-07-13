Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании оргкомитета по подготовке VII Межпарламентского форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству СФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в рабочем совещании оргкомитета по подготовке VII Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

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Проведение форума в г. Душанбе запланировано на конец осени этого года. На совещании члены оргкомитета обсудили повестку дня круглых столов и пленарного заседания форума, текущие организационные вопросы.

«За годы своего существования форум проявил себя в качестве инструмента углубления взаимодействия регионов двух стран. Мы рассчитываем, что проведение очередного форума придаст дополнительный импульс российско-таджикистанскому взаимодействию, будет способствовать динамике наших торгово-экономических и гуманитарных связей, прямым контактам между регионами», — отметил в своем выступлении Николай Журавлев.

Рабочее совещание Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия -Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Рабочее совещание Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия -Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Николай Журавлев

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Григорий Карасин

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Фарит Мухаметшин

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Мухарбий Ульбашев

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Рабочее совещание Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия -Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Рабочее совещание Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия -Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Николай Журавлев

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Рабочее совещание Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия -Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Вице-спикер СФ поблагодарил таджикистанских коллег за работу по подготовке предложений программы форума. «Мы самым внимательным образом изучили их не только в Совете Федерации, но и в российских профильных ведомствах исполнительной власти. Предлагаемая повестка дня в полной мере отражает многие аспекты российско-таджикистанского сотрудничества», — сказал парламентарий. Российская сторона также представила свои предложения по наполнению повестки.

В заключение Николай Журавлев отметил, что Совет Федерации ценит внимание, которое Таджикистан уделяет развитию сотрудничества в рамках парламентского измерения. «Парламентская дипломатия служит эффективным инструментом объединения усилий на межгосударственном уровне. Нас связывает обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по противодействию современным вызовам», — сказал зампред СФ.

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