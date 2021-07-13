Л. Гумерова: Состоялось первое заседание рабочей группы Межпарламентского союза по вопросам науки и техники

Source: Russia – Council of the Federation

С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в первом заседании рабочей группы Межпарламентского союза по вопросам науки и техники (РГНТ). Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Смотрите также

С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

В ходе работы обсуждались стратегические цели и планы на 2021–2022 годы, а также стратегия привлечения средств для РГНТ.

Лилия Гумерова отметила, что именно наука и технологии способны ответить на современные эпидемиологические, экологические, техногенные и другие вызовы времени. При этом, добавила она, развитие науки должно быть нацелено на служение человеку в интересах мира и стабильности.

По словам сенатора, рабочая группа должна способствовать реализации научно-технического компонента Стратегии МПС, уделяя особое внимание борьбе с неравенством и дискриминацией, которые препятствуют всеобщему доступу к науке и технике.

«Речь идет и о консультировании членов МПС по вопросам выполнения соответствующих международных обязательств, и об участии в разработке информационных и образовательных материалов для парламентариев», — сообщила законодатель.

Лилия Гумерова уточнила, что членам РГНТ предложено подумать о цивилизационных изменениях, вызванных наукой и техникой, оценить воздействие этих изменений на человеческое общество и представить предложения о том, как предвидеть эти изменения и подготовиться к ним.

«Мы также будем предоставлять консультации по вопросам, стоящим на повестке дня соответствующих Постоянных комитетов МПС», — добавила сенатор.

Лилия Гумерова пригласила коллег по РГНТ к участию в работе секции «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности». Она будет проведена в рамках предстоящего третьего Евразийского женского форума в октябре 2021 в Санкт-Петербурге.

В состав РГНТ входит 21 человек, председателем избран Мишель Ларив, член Национальной ассамблеи Франции.

РГНТ учреждена руководящими органами МПС на 141-й Ассамблее МПС в Белграде в качестве глобального парламентского координационного центра по вопросам (включая законодательные), связанным с наукой и технологиями.

MIL OSI