К. Косачев: Парламентарии вносят весомый вклад в укрепление российско-китайских межрегиональных связей

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась видеоконференция руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китайской Народной Республики Цзи Бинсюань провели видеоконференцию руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.

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Константин Косачев обратил внимание, что видеоконференция проходит в период 20-летнего юбилея подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. «Документ исторический и в полной мере сохраняет свою актуальность, служит основой практической работы по развитию всего комплекса российско-китайского сотрудничества», — заявил парламентарий.

По его словам, основываясь на этом договоре, Россия и Китай вступили в новую эпоху стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства, характеризующуюся еще большой взаимной поддержкой друг друга по всем направлениям. И в первую очередь это подтверждается не снижаемой интенсивностью российско-китайских встреч на высшем и высоком уровнях, хоть и в онлайн режиме. Он напомнил, что в июне этого года состоялась беседа Президента России и Председателя КНР в режиме видеоконференции, лейтмотивом которой стал юбилей «большого» Договора. По итогам встречи лидеры двух стран приняли Совместное заявление и выразили готовность продлить его действие на последующий пятилетний период. «Мы как парламентарии и представители регионов наших стран, должны четко действовать в русле этого договора, решая возникающие вопросы двусторонней повестки дня и привнося новые идеи в его содержательное наполнение», — считает вице-спикер СФ.

По словам Константина Косачева, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции Россия и Китай своевременно протянули друг другу руку помощи: направляли гуманитарные грузы, медицинских специалистов, эффективно координировали действия по вывозу граждан и пропускному режиму на совместной границе. «Дальнейшее укрепление сотрудничества на этом направлении остается весьма востребованным, особенно с учетом необходимости восстановления нормального ритма приграничных обменов», — считает он.

Видеоконференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР

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Константин Косачев

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Видеоконференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР

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Григорий Карасин

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Александр Акимов

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Видеоконференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР

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Видеоконференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР

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Заместитель Председателя СФ констатировал, что весомую роль в продвижении российско-китайских отношений играют межпарламентские связи, отличающиеся высокой интенсивностью и разнообразием форматов. Стержневой элемент взаимодействия — Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП КНР, созданная в 2005 г. Эффективность ее работы год от года возрастает, что способствует развитию связей в законотворческой области, взаимному обогащению опытом, решению практических вопросов.

Константин Косачев напомнил, что повестка дня прошедшего в формате видеоконференции в ноябре прошлого года шестого заседания Межпарламентской комиссии охватила основные наиболее важные аспекты российско-китайского взаимодействия. «Состоявшийся обмен мнениями, придали дополнительный импульс практическому сотрудничеству наших стран, регионов, деловых структур, общественных организаций и простых граждан. Сегодняшнее мероприятие также — итог договоренностей, достигнутых, в рамках заседания комиссии, руководителями наших законодательных органов – Валентиной Матвиенко и Ли Чжаньшу», — отметил он.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что Совет Федерации как палата российских регионов придает большое значение развитию межрегионального сотрудничества с Китаем. «Соглашениями о сотрудничестве связаны почти четыре сотни партнерских пар на уровне субъектов Федерации и муниципалитетов. Актуальная задача сейчас — проведение тщательного анализа хода выполнения имеющихся договоренностей», — сказал он. «Необходимо общими усилиями дополнять эти документы содержанием и целенаправленно воплощать их в жизнь. Мы сможем внести весомый вклад в укрепление двусторонних межрегиональных связей как значимого компонента межгосударственных отношений», — рассчитывает Константин Косачев.

Цзи Бинсюань подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие направлено на укрепление двустороннего межпарламентского взаимодействия, а также межрегиональных связей. Он отметил, что КНР и Россия могут развивать самые разные взаимовыгодные направления этого сотрудничества.

По словам Цзи Бинсюаня, Китай и Россия в связи с пандемией должны действовать сообща. «Мы должны работать вместе над совместными проектами, наполнять их новым содержанием».

Заместитель Председателя Постоянного комитета ВСНП КНР выразил уверенность, что вопросы углубления межрегионального сотрудничества всегда будет оставаться на повестке дня двух стран.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) представители законодательных органов государственной власти Республик Татарстан и Саха (Якутия), Амурской, Пензенской, Ульяновской областей и Приморского края. Китайские провинции Хэйлунцзян, Цзянси, Хубэй, Шаньдун и город центрального подчинения Чунцин будут представлять руководители региональных СНП.

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