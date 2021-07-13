Красмашу — 89: на шаг ближе к юбилею

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 13 июля 2021 года, Красноярский машиностроительный завод (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отпраздновал 89-й день рождения. Торжественный митинг с участием красмашевцев традиционно состоялся на площади у памятника первому директору предприятия Александру Петровичу Субботину.

«За девять десятилетий заводом пройден большой путь, — отметил в поздравительной речи к коллективу генеральный директор Красмаша Александр Гаврилов. — От выпуска оборудования для золотодобывающей и горной промышленности, пушек и зениток, боеприпасов для нужд фронта до освоения ракетно-космической техники, не имеющей аналогов в мире. Наше предприятие сегодня — это лидер отрасли, который производит качественную и надежную продукцию для защиты рубежей Отечества.

За последние годы завод во многом преобразился: как внешне, так и в плане технического развития. Обновились существующие цеха и корпуса, продолжается реконструкция. Недавно началось строительство нового корпуса, где будет располагаться порядка 280 единиц современного оборудования. Помолодел пятитысячный коллектив Красмаша. На ответственных и руководящих должностях все больше энергичной и активной молодежи. Она свежим взглядом смотрит на «узкие» и проблемные места производства и предлагает нестандартные и эффективные решения вопросов. Неоценимы заслуги ветеранов-наставников — завод всегда опирается на их опыт и обширные познания, соблюдая традиции преемственности поколений.

В этом году и не в последнюю очередь благодаря нашей с вами поддержке Указом Президента России Владимира Путина столице края было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Более четырех тысяч работников завода, их родных и близких проголосовали за то, чтобы признать несомненный вклад Красноярска и завода «Красмаш» в том числе в достижение Великой Победы.

Не будем забывать об участии Красмаша в развитии нашего города и региона. Красмаш — социально-ответственный работодатель, заслуги которого отмечены не только на уровне администрации и главы Красноярска, но и федеральном. Завод признан организацией оборонно-промышленного комплекса с высокой социально-экономической эффективностью. Почетный диплом-свидетельство об этом подписал лично заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Позвольте поздравить вас, уважаемые заводчане, с днем рождения Красмаша и напомнить, что следующий год для предприятия — юбилейный. Желаю вам и вашим семьям, близким людям здоровья, счастья, материального достатка. Уверен, что с таким трудолюбивым и всегда готовым к трудностям коллективом, как наш, Красноярский машиностроительный завод ждут новые свершения и успехи в деле укрепления обороноспособности нашей Родины. Не сомневаюсь, мы с честью отметим 90-летний юбилей в следующем году. С праздником!”.

Успехов в труде на благо Отечества Красмашу пожелали представители Министерства обороны и Молодежного совета: начальник военного представительства № 2649 ВП МО Дмитрий Смирнов и активист молодежной организации завода Ольга Павлуткина.В ходе церемония награждения почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора края Александра Усса, руководителя администрации Ленинского района Андрея Бардаева, генерального директора Красмаша Александра Гаврилова были отмечены 22 работника предприятия.Праздничное мероприятие завершилось возложением цветов к памятному камню А.П. Субботину.

MIL OSI