Г. Емельянов провел совещание по развитию семеноводства в Татарстане

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались поправки в проект федерального закона «О семеноводстве» ко второму чтению.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Емельянов ЕмельяновГеннадий Егоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан провел в регионе совещание по вопросу совершенствования законодательного регулирования развития селекции и семеноводства.

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В ходе мероприятия был рассмотрен проект федерального закона «О семеноводстве», который был принят в первом чтении Государственной Думой в апреле этого года, сейчас готовятся поправки ко второму чтению.

Как рассказал Геннадий Емельянов, закон направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в Российской Федерации, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с заданными характеристиками, повышение качества самого семенного материала, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере семеноводства, устранение избыточных административных барьеров в указанной сфере.

Сенатор сообщил, что законопроект был инициирован Правительством Российской Федерации. «Документ разработан с учетом задач, определенных в плане реализации механизма регуляторной гильотины — инструмента масштабного пересмотра и отмены устаревших нормативно-правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду в России», – сказал парламентарий.

Как отметил сенатор, участники совещания высказали ряд предложений относительно рассматриваемого законопроекта. В частности, прозвучало пожелание ограничить попадание в страну генномодифицированных семян. Также предлагалось на законодательном уровне поддержать отечественных генетиков.

Геннадий Емельянов принял участие в заседании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Кроме того в ходе заседания обсуждалась тематика племенного животноводства. Было отмечено, что в настоящее время каждое хозяйство ведет отдельный реестр, по своим правилам, со своими критериями. В частности, из‑за того, что нет унифицированных требований учета. В этой связи первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Татарстан Наиль Залаков предложил внести вопрос об идентификации всего животноводческого поголовья, так как технические условия позволяют вести такой глобальный учет.

Подводя итоги обсуждения, Геннадий Емельянов заверил, что все прозвучавшие вопросы будут проработаны и переданы в Совет Федерации для подготовки поправок в проект федерального закона «О семеноводстве» ко второму чтению.

В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Татарстан Ильдус Габдрахманов, руководители различных отделов министерства, профильных предприятий региона.

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