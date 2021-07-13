Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич!

Мы, как и договаривались в прошлый раз, встречаемся после того, как Правительства поработали – прежде всего в сфере экономики. У нас действуют и комиссии высокого уровня, которые занимаются этими вопросами.

Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь – я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства – в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции – где-то на 17 процентов. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос – на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель.

Надо сказать, что, несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами – я имею в виду всякие санкционные события, – Республика [Беларусь] обслуживает все кредиты. Более того, мне только что Правительство доложило, на 2,5 процента сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда, то есть в этом смысле Беларусь – надёжный, стабильный партнёр. Золотовалютные резервы превышают значительно уровень, необходимый для обслуживания внешнеторговых операций.

Почему-то немного у вас – может быть, из-за ковида – припало, я посмотрел, сельхозпроизводство – на один с небольшим процента, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов. Это очень хороший показатель, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что производственные связи, которые мы сохранили ещё со времён Советского Союза и развивали в последние годы – всё это имеет позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии.

Продолжение следует.

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