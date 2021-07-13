Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание «круглого стола» Временной комиссии с участием экспертов и представителей гражданского общества.

Состоялось заседание «круглого стола» Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мероприятие провел председатель Временной комиссии СФ Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

Смотрите также

Мероприятие было посвящено проработке вопросов утвержденной Стратегии национальной безопасности РФ в части защиты государственного суверенитета. В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства иностранных дел России, Центральной избирательной комиссии РФ, Российской Академии наук, Общественной палаты РФ, общественных организаций и экспертных структур.

Андрей Климов напомнил, что 2 июля был подписан Указ Президента России, которым утверждена обновленная Стратегия национальной безопасности РФ. «Мы должны изучить этот документ, принять его положения к работе с тем, чтобы уточнить задачи, решаемые нашей сенаторской комиссией по защите российского суверенитета как сегодня, так и на обозримую перспективу, использовать положения этого документа в законотворческой деятельности, развивать его положения в ежегодных докладах Временной комиссии».

По словам сенатора, в данном вопросе очень важно участие представителей гражданского общества. «Ни одно государство современного мира не в состоянии обеспечить собственные национальные интересы без активной и консолидированной общественной поддержки. При этом наиболее эффективна та поддержка, которая носит глубоко осознанный гражданами страны характер».

Утверждённая Президентом РФ стратегическая платформа обеспечения российской безопасности в быстро меняющихся условиях не является самоцелью, считает Андрей Климов. По его мнению, она, в первую очередь, ориентирована на обеспечение подлинных прав и интересов нашего народа, его мирной жизни, условий для стабильного развития Отечества и роста реального благосостояния людей.

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

1 из 13

Андрей Климов

2 из 13

Владимир Джабаров

3 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

4 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

5 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

6 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

7 из 13

Андрей Климов

8 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

9 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

10 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

11 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

12 из 13

«Круглый стол» в рамках работы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

13 из 13

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов РФ, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз, и создание условий для достижения национальных целей развития», — озвучил Андрей Климов положение документа.

Он также напомнил, что национальная безопасность РФ – это состояние защищенности национальных интересов страны от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны. «Главный национальный интерес — сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор отметил, что, к сожалению, хватает тех, кто полагает защиту национальной безопасности делом одних лишь силовиков и высших должностных лиц. «Без них, конечно, в подобных вопросах никак не обойтись. Но государство – это, прежде всего, сам народ. Отечественная история не раз доказывала это на протяжении целого тысячелетия».

В новой Стратегии национальной безопасности защита от попыток внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации обозначена в качестве необходимого условия реализации национальных интересов нашей страны, сказал Андрей Климов.

«Стратегия четко устанавливает, что для обеспечения государственной и общественной безопасности необходимо не допускать вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, а также другие преступные посягательства на основы конституционного строя РФ, права и свободы человека и гражданина, в том числе путем инициирования пресловутых «цветных революций».

Участники заседания обсудили положения Стратегии, которые непосредственно связаны с предметом деятельности Временной комиссии. С учетом состоявшегося обсуждения предстоящий Ежегодный доклад Временной комиссии СФ будет дополнен специальным разделом, посвященным обновленной Стратегии и вытекающим из нее конкретным задачам деятельности сенаторов, заключил Андрей Климов.

MIL OSI