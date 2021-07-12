Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КБХА12.07.2021 05:50

90 лет со дня рождения Александра Александровича Кулеева

Сегодня, 12 июля 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения руководителя работ, специалиста в области создания и отработки жидкостных ракетных двигателей, Лауреата премии Правительства РФ Александра Александровича Кулеева.

Окончил Харьковский авиационный институт (1956 г.); к.т.н. (1973 г.). С 1956 — работал в ОКБ-154 (ныне — Конструкторское бюро химавтоматики, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Воронеж: инженер, ведущий инженер, заместитель начальника испытательной станции, инженер-конструктор I категории, начальник отдела, заместитель генерального конструктора.

Принимал участие в создании более 60 жидкостных ракетных двигателей для космических и боевых ракетных комплексов. Внес вклад в создание методики комплексной отработки двигателей, которая была использована в Гостах, др. нормативных документах. Работал в составе Государственных, межведомственных и экспертных комиссий по вопросам испытаний двигателей и ракет-носителей, анализа их результатов.

Лауреат премии Правительства РФ (2001). Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1974). «Заслуженный испытатель космической техники» (2000).

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