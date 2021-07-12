Ю. Лазуткина: Мы активизируем работу над формированием региональной карты рекомендаций по совершенствованию молодежной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершила рабочую поездку в Никольский и Кузнецкий районы Пензенской области.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и руководитель регионального Следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин совершили рабочую поездку в Никольский и Кузнецкий районы.

В ходе посещения муниципальных образований прошли встречи с главами районных администраций, активистами молодёжных парламентов и волонтёрских объединений. В центре внимания были темы реализации молодежной политики и проектной деятельности, а также презентован кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей», который инициировал врио губернатора Олег Мельниченко. МельниченкоОлег ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области

Мы активизируем работу над формированием региональной карты рекомендаций по совершенствованию молодежной политики

«Мы активизируем работу над формированием региональной карты рекомендаций по совершенствованию молодежной политики. Достойные идеи поступают от сельской и районной молодежи. Одно из актуальных последних предложений касалось темы безопасности в сети интернет. В ближайшее время по данной проблематике проведём совместно со Следственным комитетом онлайн семинар для всех молодёжных организаций», — сообщила Юлия Лазуткина.

Юлия Лазуткина

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Юлия Лазуткина и руководитель регионального Следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин совершили рабочую поездку в Никольский и Кузнецкий районы

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Юлия Лазуткина и руководитель регионального Следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин совершили рабочую поездку в Никольский и Кузнецкий районы

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Юлия Лазуткина и руководитель регионального Следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин совершили рабочую поездку в Никольский и Кузнецкий районы

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Юлия Лазуткина и руководитель регионального Следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин совершили рабочую поездку в Никольский и Кузнецкий районы

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Отдельными вопросами обсуждения стали профилактика негативных явлений в молодежной среде и популяризация здорового образа жизни.

В Никольске и Кузнецке также были проведёны приёмы граждан. Обращения местных жителей касались проблем благоустройства территорий, дорожного строительства, развития молодежной инфраструктуры и исполнения законодательства. Все поступившие заявления находятся на контроле члена Совета Федерации и руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

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