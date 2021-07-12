Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#История12.07.2021 11:15

«Фобосы» летят к Фобосу

Ракета-носитель “Протон” с АМС “Фобос-2” на пусковом столе. Вид сверху с мачты.РГАНТД. Арх.№ Д0-2333цв

Старт ракеты-носителя “Протон” с АМС “Фобос-2”. 12.07.1988. РГАНТД. Арх.№ 1-4925цв

Крупномасштабный снимок спутника планеты Марс – Фобоса, переданный АМС “Фобос-2”. РГАНТД. Арх.№ 0-11130цв

12 июля 1988 года была запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Основной целью станций серии «Фобос» являлся один из двух спутников Марса — Фобос. Он имеет размеры — 26,8 × 22,4 × 18,4 км и вращается вокруг Марса на расстоянии примерно 6000 км. Фобос имеет слегка вытянутую форму и борозды, внешне напоминая гигантский грецкий орех.

Станции «Фобос» создавались в рамках международного сотрудничества, и кроме Советского Союза в проекте участвовали еще 12 европейских стран. В состав научной аппаратуры входили различные анализаторы, спектрометры, радиометры, солнечный телескоп и другие научные приборы, количество которых составляло 18 единиц. На специальной платформе размещались отделяемые исследовательские зонды, которые должны были быть сброшены на поверхность Фобоса. На обеих станциях было установлено по два зонда — ДАС (долгоживущая автономная станция) и ПРОП-Ф (прибор оценки проходимости Фобос).

Поначалу всё шло хорошо. Однако 29 августа при закладке управляющих программ на борт «Фобоса-1» была выдана ошибочная команда, из-за чего он потерял ориентацию в пространстве, а солнечные батареи перестали «смотреть» на Солнце. Оставшись без электроэнергии, все бортовые системы через несколько дней выключились. 2 сентября при попытке провести плановый сеанс с «Фобосом-1» аппарат на связь уже не вышел: из-за досадной ошибки всего лишь в одной управляющей команде была потеряна целая межпланетная станция.

Тем не менее близнец первого аппарата «Фобос-2» продолжил свое путешествие к Красной планете и 29 января 1989 года вышел на орбиту Марса. Начались исследования планеты и ее спутника. В конце февраля была проведена фотосъемка Фобоса, в результате чего получены 38 кадров высокого качества с максимальным разрешением 40 метров с расстояния от 300 км до 1100 км. «Фобос-2» успешно провел коррекцию своей орбиты.

До сброса зондов на поверхность Фобоса оставалось всего 10 суток, когда внезапно 27 марта со станцией прекратилась связь. Точную причину отказа аппарата установить так и не удалось. Скорее всего, на «Фобосе-2» вышел из строя бортовой компьютер. Таким образом, ни один из четырех зондов с двух станций так и не попал на поверхность спутника Марса. Фобос оказался «крепким орешком».

В РГАНТД хранятся фотографии Фобоса, полученные с борта автоматической станции, а также фотографии макетов и запуска с космодрома Байконур.

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