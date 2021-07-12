Россияне завоевали четыре медали на Чемпионате Европы по современному пятиборью в Нижнем Новгороде

Source: Russia Ministry of Sport

11 июля в Нижнем Новгороде завершился Чемпионат Европы по современному пятиборью. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран. Состязания проводились в бассейне «Дельфин» (плавание), в ФОКе «Мещерский» (фехтование) и на стадионе «Нижний Новгород» (конкур, лазер-ран и церемонии награждения).

В общекомандном зачёте сборная России заняла второе место с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. Первыми стали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Беларуси и Италии (1-1-1).

«Золото» в составе российской сборной завоевали Анастасия Чистякова и Кирилл Беляков в смешанной эстафете. «Серебро» выиграли Гульназ Губайдуллина, Аделина Ибатуллина и София Козлова в командном первенстве. Бронзовыми призёрами стали Ульяна Баташова и Анна Буряк (женская эстафета), Кирилл Беляков и Александр Лифанов (мужская эстафета).

Соревнования пятиборцев на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) пройдут с 5 по 7 августа, будут разыграны медали в личных турнирах среди женщин и мужчин. Россию на Играх представят Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. На Чемпионате Европы в Нижнем Новгороде Гульназ Губайдуллина заняла четвёртое место в личном турнире, а Александр Лифанов и Ульяна Баташова выступали только в эстафетах.

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев прокомментировал результаты россиян, которые будут выступать на Играх в Токио: «Что касается наших олимпийцев, то этот Чемпионат Европы был для них проходным турниром и одним из этапов подготовки. Это был последний старт, где можно было себя попробовать, что-то откорректировать и попробовать себя в технических видах. Это очень важно, чтобы максимально качественно выступить на Олимпийских играх».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских пятиборцев с наградами Чемпионата Европы и желает больших успехов на Играх XXXII Олимпиады в Токио!

Фото: Федерация современного пятиборья России

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI