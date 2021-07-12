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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ12.07.2021 09:30

Протон-ПМ мотивирует сотрудников приглашать на предприятие квалифицированных рабочих

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») внедрила мотивационное положение, которое поощряет сотрудников за привлечение на предприятие квалифицированных работников ключевых профессий. К ним относятся станочники, слесари механосборочных работ и слесари-сборщики, операторы-наладчики и операторы станков с программным управлением.

Положение предусматривает выплату вознаграждения при условии, что приглашённый рабочий соответствует заявленной квалификации. В случае успешной адаптации нового сотрудника через три месяца «протоновец» получает премию в размере 3000 рублей, а спустя год с момента трудоустройства основного рабочего — ещё 7000 рублей.

Виктор Степанов, начальник управления развития персонала Протон-ПМ: «Наши работники знают коллег-профессионалов, с которыми вместе учились, работали. Такие рекомендации во многом служат гарантией успешной адаптации новых людей на предприятии. Мы доверяем нашим сотрудникам, и вместе создаём работоспособную команду».

Действие положения распространяется на всех работников предприятия. Исключение составляют должности, непосредственно участвующие в процессе привлечения и адаптации кадров: заместитель директора по персоналу, руководители подразделений, сотрудники отдела кадров, инспекторы по работе с персоналом.

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