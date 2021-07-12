Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ отметил, что удалось существенно продвинуться в решении как организационных, так и содержательных вопросов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел шестое совместное координационное заседание в формате видеоконференцсвязи, посвященное обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая состоится в 2022 году. В мероприятии принял участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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Со стороны организаторов Всемирной конференции в заседании участвовали Генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг, представители МПС, Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО.

Были обсуждены организационные и содержательные вопросы подготовки Конференции, связанные с приглашением участников и формированием программы мероприятия.

По словам Константина Косачева, работа по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу идет строго по графику, удалось существенно продвинуться в решении как организационных, так и концептуальных вопросов.

Российская сторона выступила с рядом предложений, среди которых — включение в повестку таких тем, как роль образования в формировании толерантного сознания, роль семьи в сохранении культурных ценностей, сохранение культурного и языкового разнообразия в контексте глобального гражданства, роль женщин в межкультурном и межрелигиозном диалоге

«Предварительную программу Конференции планируется доработать с участием всех задействованных международных структур и после согласования направить будущим участникам форума уже в августе нынешнего года», — сказал Константин Косачев. Он отметил, что российская сторона выступила с рядом предложений, среди которых — включение в повестку таких тем, как роль образования в формировании толерантного сознания, роль семьи в сохранении культурных ценностей, сохранение культурного и языкового разнообразия в контексте глобального гражданства, роль женщин в межкультурном и межрелигиозном диалоге и др.

Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев

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Григорий Карасин

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Всемирная конференция организована Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Россия выступает в качестве принимающей стороны. Форум пройдет 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге года с участием глав государств и правительств, руководителей парламентов и религиозных деятелей, а также представителей гражданского общества и молодежи. С инициативой проведения Конференции выступила Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге в 2017 году.

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