Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ приняли участие в наблюдении за проведением выборов в рамках мониторинговых миссий от МПА СНГ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Подготовка и проведение досрочных выборов в парламент Молдовы прошли в соответствии с Конституцией Республики, требованиями национального избирательного законодательства и в рамках международных обязательств страны. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

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Сенатор возглавлял делегацию Совета Федерации, принимавшую участие в наблюдении за проведением внеочередных парламентских выборов в Республике Молдова, которые состоялись 11 июля 2021 года.

«Выборы организованы на конкурентной основе, у граждан страны была возможность реализации своего активного избирательного права», — сообщил Фарит Мухаметшин. В выборах приняли участие двадцать политических партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

По словам парламентария, органы власти страны в период подготовки и проведения выборов создали все необходимые условия для работы наблюдателей, не было никаких ограничений их деятельности. «Было организовано широкое наблюдение за выборами. Всего работало 642 международных наблюдателя, 90 из них – из стран СНГ».

Избирательные комиссии работали качественно, профессионально. На участках были созданы все условия, в том числе санитарные. Наблюдатели констатировали отсутствие значительных нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

Фарит Мухаметшин рассказал, что сенаторы посетили избирательные участки в Кишинёве, Бельцах, Гагаузии, Каушанском, Новоаненском и Дубоссарском районах, а также частки для граждан страны, проживающих в Приднестровье. «Избирательные комиссии работали качественно, профессионально. На участках были созданы все условия, в том числе санитарные. Наблюдатели констатировали отсутствие значительных нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов», — отметил сенатор.

Он указал, что в своем заключении наблюдатели от МПА СНГ дали ряд рекомендаций по совершенствованию избирательного законодательства. «Необходимо совершенствовать правовые нормы, регулирующие полномочия судебных инстанций в области электоральных споров с целью исключения политизации выборного процесса, проявившего, в частности, в попытке прямо перед выборами добиться через суд уменьшения числа участков в Приднестровье с 41 до 12. Это решение впоследствии было отменено высшей судебной инстанцией».

Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Олег Цепкин

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Владимир Полетаев

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Виктор Абрамов

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Алексей Кондратенко

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Участие сенаторов РФ в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Сенаторы РФ принимают участие в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Сенаторы РФ принимают участие в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Сенаторы РФ принимают участие в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдове

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Также наблюдатели СНГ, которые вели мониторинг голосования на парламентских выборах в Молдове в 19 государствах, обратили внимание на отсутствие четких предписаний по организации избирательных участков. «Примерно при одинаковом количестве молдавских избирателей в России и в Италии, в Италии было открыто намного больше участков. Мы рекомендовали властям страны обратить внимание на эту ситуацию и привести свое законодательство в этой сфере в соответствие с международными стандартами, исходя из количества проживающих за рубежом граждан страны».

Фарит Мухаметшин рассказал, что состоялись встречи международных наблюдателей с руководством Центральной избирательной комиссии Молдовы, депутатами парламента, представителями ключевых политических партий с. «Мы также получили их мнение и оценку организации выборов, их легитимности, демократичности процедуры, соблюдения прав граждан. Большая и очень важная предварительная работа была проделана экспертами Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ», — подчеркнул парламентарий.

Сенаторы РФ на парламентских выборах в Молдове работали в составе миссий наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В составе делегации – первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай члены Комитета СФ по социальной политике Виктор Абрамов АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области и Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

Также в ходе визита в Молдову сенаторы провели встречу с представителями Координационного совета организаций российских соотечественников.

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