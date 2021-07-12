Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС12.07.2021 20:00

Отработка новой схемы сближения в полете ТГК «Прогресс МС-17»

В соответствии с графиком полета Международной космической станции 2 июля 2021 года состоялась стыковка транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-17» с модулем МИМ2 «Поиск» Российского сегмента (РС) МКС. В ходе выполнения программы автономного полета корабля специалисты РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начали отработку элементов перспективной одновитковой схемы автономного сближения с МКС под контролем Главной оперативной группы Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос).

После завершения активного участка выведения ТГК «Прогресс МС-17» вышел на низкую опорную орбиту и приступил к реализации штатной программы двухсуточного (33-виткового) полета к МКС, находящейся на более высокой круговой орбите. В результате серии разгонных импульсов сближающе-корректирующей двигательной установки корабль постепенно увеличил высоту орбиты и на 32-м витке переключился в режим автономного сближения для осуществления расчетной стыковки со станцией. На этапе ближнего наведения ТГК «Прогресс МС-17» перешёл на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции. Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска. Дальнейшую отработку элементов одновитковой схемы планируется продолжить и в следующих миссиях снабжения ТГК «Прогресс МС».

Полеты автоматических транспортных кораблей серии «Прогресс МС» в период 2015-2020 годов обеспечили экспериментальную летную отработку «короткой» шестичасовой и «сверхбыстрой» трехчасовой схем полета к МКС, которые затем были приняты в штатную эксплуатацию и для пилотируемых кораблей «Союз МС».

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