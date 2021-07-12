Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большие вызовы#Центр Сириус12.07.2021 16:23

Открытые встречи в Сириусе

В рамках реализации научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы — 2021» в Образовательном центр поддержки одарённых детей в России «Сириус» (г. Сочи) почетным гостем стал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Он провел серию открытых встреч с участниками научно-технологической проектной образовательной программ «Большие вызовы — 2021».

Сергей Кудь-Сверчков не просто рассказал о подготовке к полету на Международную космическую станцию, которая продлилась ровно 10 лет, но и показал небольшой фильм о 64-й длительной экспедиции, в ходе которой было проведено 44 эксперимента общей длительностью более 579 часов, реализовано 614 сеансов связи, в т.ч. 501 сеанс с участием экипажа.

Более часа ребята задавали разнообразные вопросы по интересующим их направлениям: какие случались непредвиденные ситуации во время подготовки полета и в самом полете, какие правила существуют на борту МКС по международному общению, есть ли принципиально интересные элементы в космическом ВЛК для обычного обывателя и много другое. Сергей Кудь-Сверчков увлекательно рассказал о кодексе поведения членов экипажа на МКС, цветовой дифференциация потолка/пола на станции, а также проведенной внекорабельной деятельности.

При посещении космической лаборатории космонавт Роскосмоса вручил организаторам флаг — символ уникального партнёрства Госкорпорации Роскосмос и образовательного центра «Сириус», побывавший на МКС во время экспедиции МКС-64.

Научно-технологическая программа «Большие вызовы» помогает школьникам 8–10 классов, интересующихся научно-исследовательской деятельностью и проектно-инженерным творчеством, попасть в команду экспертов. Юные исследователи работают в проектных группах над реальными научными задачами под руководством наставников — известных российских ученых и преподавателей, представителей высокотехнологичного бизнеса, которые учат ребят в условиях ограниченного времени создавать интересные для производства продукты. Программу проводит Образовательный центр «Сириус» с 2016 года.

Участники «Больших вызовов» сначала проходят отбор на региональном или дистанционном этапах конкурса, а на заключительном этапе принимают участие в тестировании, написании эссе и прохождении индивидуального собеседования. Программа включает 12 направлений, соответствующих Стратегии научно-технологического развития России. Многие выпускники программы уже учатся в ведущих вузах России, некоторые по итогам проектов опубликовали ряд статей в серьезных научных журналах, идеи ребят были внедрены компаниями-партнерами.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями российской ракетно-космической отрасли выступает тематическим и индустриальным партнером программы.

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