Н. Куликовских: На Смоленщине реализуется много проектов и акций патриотической направленности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании областного организационного комитета регионального проекта «Никто не забыт».

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области, координатор регионального проекта «Никто не забыт» Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области приняла участие в заседании областного организационного комитета проекта.

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Заседание провел губернатор Смоленской области Алексей Островский. В оргкомитет входят руководители департаментов Смоленской области, главы городов Воинской славы Вязьмы и Ельни, военный комиссар Смоленской области, представители духовенства, руководители общественных молодежных и ветеранских организаций, почетные граждане Смоленска и Смоленской области.

Участники мероприятия обсудили перспективы деятельности регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», подвели итоги работы движения «Доброхоты» на территории региона, рассмотрели другие актуальные вопросы гражданско-патриотического воспитания.

Алексей Островский напомнил, что основной акцент работы был сделан на сохранении исторической памяти, заботе о ветеранах. «Считаю, что встречи, подобные той, которую мы сегодня проводим, являются крайне важными, так как позволяют в прямом открытом диалоге обсудить актуальные аспекты взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания», — сказал он.

Нина Куликовских приняла участие в заседании областного организационного комитета регионального проекта «Никто не забыт»

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Нина Куликовских приняла участие в заседании областного организационного комитета регионального проекта «Никто не забыт»

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Нина Куликовских приняла участие в заседании областного организационного комитета регионального проекта «Никто не забыт»

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Нина Куликовских приняла участие в заседании областного организационного комитета регионального проекта «Никто не забыт»

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Нина Куликовских рассказала о промежуточных итогах осуществления проекта «Никто не забыт» на территории Смоленской области, который стартовал в 2013 году. Сенатор отметила, что на Смоленщине реализуется много проектов и акций патриотической направленности, действует значительное количество ветеранских и молодежных организаций, главная задача которых – сохранение истории нашего родного края. В этой связи и было принято решение об организации проекта «Никто не забыт», который объединил бы работу всех институтов гражданского общества в этом направлении.

По ее словам, одним из первых мероприятий проекта стало шествие «Бессмертного полка», организованного в 2014 году при поддержке губернатора. «Что касается нашей области, то нам в один день удалось «поднять» всю Смоленщину – шествия состоялись во всех муниципальных образованиях региона. На сегодняшний день деятельность регионального движения «Бессмертный полк» высоко оценивается на всероссийском уровне. Еще одна успешно реализуемая форма работы проекта – издательская деятельность. На сегодняшний день в рамках проекта издано на привлеченные средства шесть книг, посвященных истории Великой Отечественной войны, поисковой, мемориальной работе, с составлением каталога всех воинских захоронений Смоленской области».

Большое внимание на заседании было также уделено вопросу реализации проектов Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

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