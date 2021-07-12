Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вносит законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области вносит законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты Российской Федерации, который касается плавающих ставок по кредитам.

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В целях защиты интересов заемщиков – физических лиц в законопроекте предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой. Речь идет о случаях, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный Правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей.

Также запрет распространяется на договоры, заключенные на срок, превышающий 20 лет, и на срок, не превышающий 1 год.

Николай Журавлев отметил, что документ разработан во исполнение Перечня поручений Президента РФ по итогам совещания о ситуации в банковской сфере. Правительству РФ совместно с Банком России поручено в целях ограничения возможных рисков для заемщиков – физических лиц обеспечить внесение в законодательство изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой.

Кредитование и иные формы заимствований по переменным процентным ставкам позволяют банкам управлять своим процентным риском, но несут дополнительные кредитные риски

Сенатор отметил, что кредитование и иные формы заимствований по переменным процентным ставкам позволяют банкам управлять своим процентным риском, но несут дополнительные кредитные риски. В розничном кредитовании, где заемщики имеют заведомо более низкий уровень финансовой грамотности, чем в корпоративном кредитовании, эти риски в сценарии повышения процентных ставок могут оказаться значимыми.

При этом, чем больше срок кредита, тем выше процентный риск при одном и том же постоянном изменении ставки. Долгосрочные кредиты со сроком до погашения свыше 10 лет с переменной ставкой очень чувствительны к изменению ставки. Так, например, при изменении процентной ставки по 15‑летнему кредиту с 7 до 9 процентов ежемесячный платеж возрастет на 13 процентов, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34 процента, При росте процентной ставки до 10 процентов ежемесячный платеж возрастет на 20 процентов, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 51 процент. В случае, если данный кредит структурирован так, что месячный платеж фиксированный, а срок меняется, то при повышении процентной ставки на 2 процентных пункта срок до погашения увеличится на треть – до 20 лет, а при повышении на 3 процентных пункта – в 1,8 раза и достигнет 26 лет.

Николай Журавлев указал, что наиболее уязвимы к изменению процентных ставок менее обеспеченные граждане, которые, как правило, берут небольшие по сумме кредиты, но у которых рост платежей по обязательствам приведет к существенному увеличению долговой нагрузки.

Установленный законопроектом запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков.

В законопроекте кредиты с переменными ставками разрешено выдавать без ограничений в случае, если сумма предоставленного потребительского кредита превосходит максимальный размер кредита, установленный Правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей. Предполагается, что граждане, которые берут такие кредиты, хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок.

Для основной группы заемщиков переменные ставки также являются допустимыми, но в целях защиты их интересов возможное увеличение ставок и срока возврата кредита должно быть ограничено. Если сумма предоставленного потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита превосходит минимальный, но не превосходит максимальный размер кредита, то значение переменной процентной ставки по такому договору устанавливается с учетом ряда условий. Так, максимальное допустимое значение переменной процентной ставки по договору потребительского кредита не может превышать установленную договором потребительского кредита на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на одну треть, но не более чем на 4 процентных пункта.

Заемщик, заключивший договор потребительского кредита с переменной процентной ставкой, вправе в течение срока действия такого договора при увеличении значения переменной процентной ставки обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим увеличение срока возврата такого потребительского кредита (займа).

При увеличении значения переменной процентной ставки срок возврата соответствующего потребительского кредита не может быть продлен более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора.

Законопроектом предлагается установить обязанность для кредиторов размещать в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита, в том числе в интернете, информацию об условиях увеличения значения переменной процентной ставки по договору.

Кредиторы будут обязаны уведомлять заемщика способом, предусмотренным договором потребительского кредита, об изменении переменной процентной ставки не позднее 15 дней до начала периода, в течение которого будет применяться измененная переменная процентная ставка, и довести до заемщика обновленный график платежей, а также информацию о полной стоимости кредита.

Кроме того, в случае, если объем выдаваемых кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями кредитов с переменной процентной ставкой будет сопряжен с рисками для финансовой устойчивости банковской системы РФ, Банк России наделяется правом установить максимальную допустимую долю таких кредитов и займов.

Также законопроектом предлагается дополнить кредитную историю субъекта кредитной истории — физического лица информацией о виде процентной ставки по договору займа (кредита).

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