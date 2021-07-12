Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш12.07.2021 22:30

Новое назначение в руководстве НПО Энергомаш

Заместителем генерального директора по персоналу и социальной политике Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») назначен Антон Юрьевич Сумин.

Антон Юрьевич окончил государственный технический университет в Комсомольске-на-Амуре. Начал свой трудовой путь производственным рабочим, на авиационном заводе. В авиационно-космической отрасли работает более 20 лет — на различных руководящих, инженерных должностях и функциональных направлениях деятельности.

В настоящий время Антон Юрьевич пришел в НПО Энергомаш из департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос».

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