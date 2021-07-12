Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 2021#ОКП#Максим Харламов12.07.2021 13:59

Новобранцев Отряда космонавтов Роскосмоса представили коллективу ЦПК

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось представление четырех новобранцев, которые сейчас проходят общекосмическую подготовку (ОКП). Сергей Тетерятников, Александр Колябин, Сергей Иртуганов и Арутюн Кивирян — кандидаты в космонавты открытого набора 2020 года.

До поступления в Отряд космонавтов трудовая деятельность Сергея Тетерятникова была связана с эксплуатацией подводных лодок. Александр Колябин служил заместителем командира истребительной авиационной эскадрильи. Сергей Иртуганов с отличием окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации и получил инженерную специальность. Арутюн Кивирян работал инженером-испытателем 2-й категории в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Кандидаты в космонавты набора 2020 года в разное время приступили к ОКП. Кому-то для смены деятельности и места жительства понадобилось меньше времени, кому-то больше. Арутюн Кивирян проходит подготовку в течение трех месяцев. Ему, к примеру, уже довелось «выживать» на воде и тренироваться в условиях кратковременной невесомости.

«Стараемся выполнять все, что говорят инструкторы. На данный момент с поставленными задачами справляемся, надеюсь, так и будет дальше. Готовы ко всему», − заверил Арутюн Кивирян.

«Это лучшая работа на свете, потому что она по душе. Здесь есть все, чего мы хотели, к чему стремились», − поделился впечатлениями Сергей Иртуганов.

Кандидаты в космонавты ответили на вопросы специалистов ЦПК, рассказали о профессиональных достижениях, увлечениях и навыках. Так, например, выяснилось, что все, за исключением Сергея Тетерятникова, имеют опыт прыжков с парашютом. Зато у Сергея есть другие навыки, которые помогут проходить подготовку. Тетерятников — подводник, до него специалистов такого профиля в Отряде космонавтов не было.

«Хочу пожелать кандидатам в космонавты настойчивости в достижении своих целей и усидчивости, которая требуется для освоения новых знаний. Работа будет непростая, но интересная», − подчеркнул начальник ЦПК Максим Харламов.

Новобранцам предстоит пройти двухлетнюю общекосмическую подготовку, и если в будущем они успешно сдадут госэкзамен, то получат квалификацию космонавтов-испытателей.

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