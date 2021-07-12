И. Святенко: В России есть все предпосылки для активного развития агротуризма

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание «Сельский туризм: практика и перспективы развития».

В Совете Федерации состоялось совещание, посвященное практике и перспективам развития сельского туризма (агротуризма).

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Ахмад Мохмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сенаторы РФ Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Юлия Лазуткина, ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Сельский туризм в период пандемии стал активно набирать свою популярность

Сельский туризм в период пандемии стал активно набирать свою популярность, отметила Инна Святенко. «Это и агрофермы, и этнодеревни. Доля его в России пока около 2 процентов в общей структуре доходов туристкой отрасли. Однако в стране есть все предпосылки для развития этого вида туризма. В настоящее время практически три четверти российских регионов развивает данное направление».

Обеспечение развития сельского туризма в рамках реализации государственной политики по стимулированию спроса на туристские услуги предусматривается Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года, напомнила парламентарий. «Принятый Федеральный закон, направленный на развитие сельского туризма вступает в силу с 1 января 2022 года. В закон введено понятие «сельский туризм», закреплены полномочия на федеральном и региональном уровнях, а также права органов местного самоуправления при реализации мер по развитию сельского туризма».

При этом, отметила Инна Святенко, органы власти в сфере туризма должны установить требования к оказанию услуг, к средствам размещения, а также правила, порядки и условия осуществления отдельных видов туризма. «Следующим шагом должна стать разработка подзаконных актов».

Сенатор проинформировала участников заседания о том, что Комитет СФ по социальной политике планирует в осеннюю сессию провести отдельное совещание по нормативно-правовому регулированию гостевых домов — эта тема актуальна и для сельских территорий.

Инна Святенко

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Совещание на тему «Сельский туризм (агротуризм): практика и перспективы развития»

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Елена Зленко

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Андрей Чернышев

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Инна Святенко

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Юлия Лазуткина

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Инна Святенко напомнила о поручении главы Правительства РФ Федеральному агентству по туризму о подготовке предложений о регулировании деятельности гостевых домов. «Особо были отмечены сельские гостевые дома, большинство владельцев которых во многих регионах страны хотели бы легально работать, развивать свой бизнес и получать меры государственной поддержки. Принятие закона о сельском туризме – первый шаг в этом направлении, так как теперь средства размещения, расположенные в сельской местности, не относятся к категории гостиниц и не должны проходить обязательную классификацию».

По мнению парламентария, разрабатываемый Ростуризмом законопроект о регулировании гостевых домов, должен стать одним из шагов поддержки развития, оказания качественных туристских услуг, в том числе в сельском туризме.

Елена Зленко отметила, что тема развития сельского туризма крайне важна для комплексного развития сельских территорий. «На ежегодных встречах Председателя СФ с тружениками социальной сферы села этот вопрос неоднократно поднимался. Отмечалось, что данный вид несельскохозяйственной деятельности положительно скажется на развитии сельской экономики и повышении уровня жизни сельского населения, окажет поддержку фермерству и альтернативным формам занятости и самозанятости, поможет улучшить инфраструктуру, повысить уровень сервиса, а самое главное – обеспечить селян рабочими местами и новыми источниками дохода».

Сенатор подчеркнула, что сельский туризм позитивно скажется на транспортной и строительной инфраструктуре, сфере торговли и сбыта продукции народных художественных промыслов, развития малого и среднего предпринимательства на селе, производстве экологически чистой продукции.

Елена Зленко считает необходимым не только закрепить понятие «сельский туризм» в законодательстве и дать его правовое определение, но и предусмотреть меры поддержки в соответствующих государственных программах развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

Состоялась содержательная дискуссия с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ, Ростуризма, Общественной палаты РФ, общественных организаций, регионов РФ.

Обсуждались вопросы государственной политики в сфере развития сельского туризма, использования сельского туризма как инструмента развития агробизнеса, успешные региональные практики Иркутской области, Краснодарского края, Республики Крым и проблемы, мешающие развитию агротуризма.

Все прозвучавшие предложения будут обобщены и использованы в работе по формированию нормативной правовой базы, необходимой для развития агротуризма, резюмировала Инна Святенко.

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