Source: Russia Federal Space

#НИИ КП#МВМС#МВМС-202112.07.2021 18:16

Итоги участия НИИ командных приборов в Международном военно-морском салоне «МВМС-2021»

Научно-исследовательский институт командных приборов (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принял участие в работе Международного военно-морского салона «МВМС-2021». Работа юбилейного Х военно-морского салона была осложнена тяжелой эпидемиологической обстановкой, но несмотря на это, выставка состоялась и привлекла внимание специалистов и масс-медиа.

Выставка впервые проходила в КВЦ «Экспофорум» и порадовала хорошей транспортной доступностью, слаженностью работы организаторов и исключительно комфортными климатическими условиями.

В этом году в основу концепции выставочной экспозиции НИИ командных приборов была положена демонстрация технологических возможностей организации на примере деталей газодинамической опоры чувствительных элементов гироприборов и деталей корпусной группы гироскопического стабилизатора. Высокая точность геометрических характеристик достигается при обработке как малоразмерных деталей, так и крупногабаритных деталей сложной формы, изготавливаемых из металлических, порошковых и керамических материалов.

Кроме того, на выставке были представлены электротехнические изделия широкого применения — исполнительные и моментные двигатели, многополюсные индуктивные датчики угла, а также датчик горизонта «Блок ДГ-006».

И хочется отметить, что несмотря на определенные сложности проведения выставки в этом году, стенд НИИ командных приборов не был обойден вниманием как российских, так и зарубежных специалистов.

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