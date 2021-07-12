Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК13.07.2021 01:30

Дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев принимает поздравления с днем рождения

Сегодня, 13 июля 2021 года, отмечает день рождения дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Алексей Елисеев. Алексей Станиславович совершил три космических полёта, каждый из которых ознаменовал новый этап освоения Вселенной. Алексей Елисеев был в числе первых гражданских космонавтов. 23 мая 1966 года получил статус кандидата в космонавты-испытатели, а позднее (30 декабря 1966 года) — космонавта-испытателя.

«К нам много приходит инженеров с предприятий, но никого так ребята не уважают, как Елисеева, — рассказывал Юрий Гагарин. — Я не думаю, чтобы он специально искал возможности всем понравиться. Просто такой уж человек обаятельный. Очень скромен, тактичен. Долгое время у нас никто не знал, что он мастер спорта по фехтованию».

В подготовку входили не только прыжки с парашютом, но также испытание в барокамере и водная симуляция полёта в Чёрном море. Следующие тренировки были направлены на выполнение миссии по облёту Луны, в которые входила научная экспедиция в Сомали для исследования неба в южном полушарии. В тот же период Алексей Елисеев продолжал осваивать программу «Стыковка».

Первый «бауманец» полетел в космос спустя более двух лет: 15-17 января 1969 года на корабле «Союз-5» в качестве бортинженера. Вдвоём с Евгением Хруновым они стали первыми «космоходцами» — через открытый космос перешли из «Союза-5» в «Союз-4». Также они открыли эру космической почты, принеся с собой газеты и письма. Успешная стыковка двух кораблей образовала первый в мире орбитальный комплекс.

Не прошло и года как Алексей Елисеев снова отправился в космос. 13-18 октября 1969 года в качестве бортинженера экипажа корабля «Союз-8» работал по программе группового полёта трёх кораблей. Стыковки в этот раз не получилось из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» на корабле «Союз-7». Но полёт не прошёл даром: космонавты приобрели полезный опыт управления одновременно тремя находящимися на орбите кораблями.

Третий космический полёт Алексей Станиславович совершил 23-25 апреля 1971 года. На этот раз стояла задача состыковать корабль «Союз-10» с космической станцией «Салют». Всё шло по плану, стыковка прошла успешно, но в какой-то момент из-за поломки стыковочного узла корабля не удалось выполнить полное стягивание и обеспечить герметичность стыка. Экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.

Алексей Елисеев и дальше продолжал трудиться на благо отечественной космической отрасли. Доктор технических наук, он долгое время был руководителем полётов пилотируемых кораблей, принимая ответственные решения, от которых зависела жизнь экипажей. За его плечами — работа в должности заместителя генерального конструктора Научно-производственного объединения «Энергия» (ныне — РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), а затем — ректора родного университета имени Н.Э. Баумана, который он окончил в 1957 году, получив диплом инженера-механика. Алексей Станиславович — автор многих научных работ, а его книга «Жизнь — капля в море» читается на одном дыхании.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, космонавты СССР и РФ, сотрудники ЦПК поздравляют Алексея Станиславовича Елисеева с днем рождения и желают ему долголетия, крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия и счастья!

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