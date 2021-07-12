В Минспорте России обсудили подготовку к I Играм стран СНГ

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 июля, в Министерстве спорта Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание с руководителями органов государственного управления в области физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств.

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Темой обсуждения стала подготовка к I Играм стран СНГ, которые пройдут с 4 по 10 сентября 2021 года в Казани.

Бекетжан Жумаханов подчеркнул роль российской стороны в проведении первого мероприятия такого формата и выразил надежду, что предстоящие Игры станут одним из самых масштабных и значимых проектов на пространстве Содружества.

Олег Матыцин рассказал о подготовке к соревнованиям: «До старта первых Игр стран СНГ осталось менее двух месяцев. Приготовления к этому масштабному спортивному празднику ведутся в динамичном режиме под руководством Организационного комитета под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко. Активно функционирует рабочая группа, практически в ежедневном режиме проводятся консультации с делегациями».

«Совместно с Правительством Республики Татарстан мы приняли решение о покрытии расходов пребывания спортивных делегаций в Казани за счёт организаторов в соответствии с официальными датами по каждому виду спорта, – уточнил Олег Матыцин. – Надеемся, что эта мера обеспечит ещё более представительное участие команд».

Кроме того, Министр обратил внимание на проблему низкой представленности спортсменов по некоторым видам спорта. Сложная ситуация сложилась в бадминтоне, боксе, стендовой стрельбе, тайском боксе, футзале и художественной гимнастике. В случае если странам-участницам не удастся дополнить свои национальные заявки до 19 июля, организаторами будет принято решение исключить соревнования из программы.

В рамках совещания Олег Матыцин предложил новые даты проведения Совета по физической культуре и спорту СНГ. Заседание запланировано на 9-10 сентября, в качестве места проведения выбрана Аллея флагов в Деревне Универсиады.

Также с 8 по 10 сентября Казань примет Международный форум «Россия – спортивная держава», на котором будут обсуждаться перспективы развития физической культуры и спорта после пандемии.

Игры стран СНГ учреждены Решением Совета глав Правительств СНГ от 25 октября 2019 года. Изначально мероприятие должно было пройти в августе 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией сроки проведения были скорректированы.

В программу Игр включены соревнования по 16 видам спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, настольный теннис, борьба на поясах, дзюдо, корэш, самбо, спортивная борьба, каратэ, тайский бокс, пулевая стрельба, стендовая стрельба, танцевальный спорт, футзал, художественная гимнастика. Будет разыграно до 184 комплектов наград.

Всего в Казани ожидается более двух тысяч участников из 10 стран СНГ.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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