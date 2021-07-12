Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур12.07.2021 12:56

В КЦ «Южный» прошло занятие с группой повышенной готовности нештатного аварийно-спасательного формирования

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), представители ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» и ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России провели учебное занятие на выносном командном пункте площадки № 200 космодрома Байконур.

В ходе первой теоретической части участники группы повышенной готовности прошли теоретическую подготовку, инструктажи по охране труда и о порядке работы со средствами индивидуальной защиты. В рамках практической части прошли занятия по применению переносного электроинструмента и передвижной дизельной электростанции, о способах транспортировки пострадавших, способах эвакуации людей, находящихся под завалами, в заглубленных помещениях, в поврежденных и горящих сооружениях. В ходе занятий также отработано взаимодействие с пожарными и медицинскими расчётами.

Группа повышенной готовности нештатного аварийно-спасательного формирования филиала ЦЭНКИ создана для обеспечения безопасности людей, находящихся в пределах границ космодрома Байконур и по трассе полёта ракет космического назначения. Руководитель НАСФ — заместитель директора филиала ЦЭНКИ по обеспечению эксплуатации НКИ Кубаныч Абдубатаев.

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