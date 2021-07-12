Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Source: President of Russia – Kremlin

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей ранее был направлен Президенту в соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации».

* * *

В.Путин: Борис Юрьевич, Вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли.

Б.Титов Титов Борис ЮрьевичУполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей : К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой.

В.Путин: Я знаю, что Вы пришли как раз с докладом о том, что сделано за прошедший год Вами как главным защитником интересов прав предпринимателей. Я обязательно все это посмотрю и попрошу Вас все прокомментировать.

Но попросил бы вначале просто дать Вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период.

Б.Титов: Знаете, очень взвешенные были. Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не всё нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя.

Главная мера, которая, наверное, сработала больше всех, что все-таки очень осторожно относились к закрытию бизнеса: то есть на первом этапе это было необходимо, но на втором этапе, конечно, осень прошла без полных закрытий, и это, конечно, больше всего помогло бизнесу.

При этом я должен сказать, что мы немножко, может быть, рано успокоились, мы видим сейчас опять обострение ситуации. Но дело в том, что III–IV квартал [2020 года] были очень успешными, потому что мы практически восстановили малый, средний бизнес, крупный вообще меньше терял (производственный, промышленный бизнес).

Но I квартал [2021 года], к сожалению, оказался не таким хорошим. Мы делаем со Сбербанком специальный индекс развития малого бизнеса. К сожалению, он показал, что выручка малых предприятий снизилась на 19 процентов, то есть, понимаете, волна догоняла бизнес в I квартале.

В.Путин: Почему?

Б.Титов: Был отложенный спрос, III–IV квартал дал такую серьезную прибавку к реализации, к выручке малого бизнеса. I квартал стал уже более взвешенным, люди уже стали выходить к нормальной жизни, оценивать свои возможности лучше, больше экономить, и поэтому, к сожалению, I квартал оказался не таким хорошим. Говорят, что сейчас лучше, но пока еще данных у нас нет.

Мы делаем мониторинг, большие мониторинги на COVID мы делали практически каждые две недели, с большими выборками – опросы предпринимателей. Последний, который был, показал, что у нас спрос снизился, еще не почувствовали увеличения спроса 65,8 процента бизнеса. То есть пока еще все-таки надо быть начеку.

Конечно, в этой связи, с учетом этих осложнений, что, не дай бог, будут вынуждены какие-то вводить ограничения власти, хотелось бы, чтобы были продуманы все-таки еще меры. Очень эффективная мера была – это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован, не одна сотня миллиардов рублей была бизнесу предоставлена в качестве кредитов. Наибольшая часть не была возвращена, потому что предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата этих денег.

Хотелось бы думать, что если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап – эту меру реализовать.

Но кроме этого, конечно, у нас есть еще целый ряд предложений по каким-то новым мерам поддержки бизнеса. Это связано и с кадастровой стоимостью, связано с вопросами…

В.Путин: Изначально эта мера была спорная.

Б.Титов: Большая проблема, да. Но мы хотели, чтобы ее зафиксировали на уровне 2019 года, потом было решение на уровне 2020 года зафиксировать, но потом так и не состоялось это решение.

В.Путин: Надо прорабатывать это с нашими крупными городами. Это актуально, прежде всего, для крупных мегаполисов и их доходов.

Б.Титов: Конечно.Это их доходы.

Но кроме этого, одна мера работала очень удачно. Мы уже с Вами говорили на эту тему – это социальные взносы. Когда была принята первая мера, чтобы малому и среднему бизнесу снизили до 15 процентов сверх базы, то результат был. Честно говоря, мы даже сами такого не ожидали, мы увидели, что доходы Пенсионного фонда выросли больше, чем на два процента, мы в два раза снизили ставку, а доходы выросли больше, чем на два процента.

В.Путин: Она стала более экономически обоснованной, вот и все.

Б.Титов: Так надо дальше продолжать. Значит, она экономически обоснована: НДФЛ больше шести процентов вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить в белую, никакие серые схемы…

В.Путин: Никому не нужны.

Б.Титов: И поэтому мы предлагаем сейчас – давайте продолжать. Во-первых, можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну, а дальше смотреть, может быть, в дальнейшем смотреть и на другие виды бизнеса.

В.Путин: Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают.

Б.Титов: Это одна из тех мер, которая очень сильно сдерживает развитие, потому что очень большие налоги у нас на заработную плату – 30 процентов.

В.Путин: Особенно для высокотехнологичных компаний – это основное.

Б.Титов: Конечно, еще мы хотели бы об одном [решении] поговорить, хотя, честно говоря, у нас год был в одном очень хороший, – 2020 год имеется в виду, – в том, что количество проверок снизилось в три раза. Это, конечно, связано было с тем, что пандемия…

В.Путин: С желанием сохранить предприятия, рабочие коллективы.

Б.Титов: Да, и я хотел об этом сказать, потому что государство приняло решение о том, чтобы продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, и это сработало. Поэтому в нашем докладе просим до 2022 года [продлить], потому что, к сожалению, все-таки мы видим, что, во-первых, пандемия нас не отпускает.

И главный, наверное, вывод, который можно сделать из того, что количество проверок снизилось резко…

В.Путин: Хуже не стало.

Б.Титов: Да, ничего не произошло – никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны и их можно снижать. Вот сейчас «[регуляторную] гильотину» уже отрабатывают, сейчас вводятся уже принятые законы о контрольно-надзорной деятельности. И это очень важная задача, которая сегодня стоит, чтобы не допустить возврата вот этих массовых проверок, которые, к сожалению, у нас иногда раньше были.

В.Путин: Понимаю. Давайте поподробнее поговорим.

MIL OSI