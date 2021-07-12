А. Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы улучшения качества дорожно-транспортной сети в районе находятся в числе приоритетных, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области совершил рабочую поездку в Александровский район Оренбургской области.

Смотрите также

Сенатор и глава района Сергей Гринев проверили ход работ по проведению капитального ремонта дорога на участке трассы «Шарлык-Новосергиевка», который производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт затронет тридцатикилометровый участок, где будет заменено дорожное покрытие с применением новых технологий укладки асфальта, которые обеспечат высокую износоустойчивость, а также будут обустроены тротуары и обеспечено освещение дороги.

«Для района это масштабный и очень необходимый проект. Старая дорога не выносит современной нагрузки и не обеспечивает необходимые параметры безопасности движения», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Представитель региона в СФ посетил Александровскую районную больницу, где недавно была протестирована новая цифровая рентгеновская установка и заканчивается ремонт кровли хирургического отделения. Андрей Шевченко провел рабочую встречу с главным врачом больницы Аскаром Амантаевым, в ходе которой обсудил планы дальнейшего развития здравоохранения района, вопросы обновления медицинского оборудования и повышения квалификации специалистов.

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

1 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

2 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

3 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

4 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

5 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

6 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

7 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

8 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

9 из 10

Андрей Шевченко побывал с рабочей поездкой в Александровском районе Оренбургской области

10 из 10

Андрей Шевченко особо отметил планомерную работу медиков района по проведению вакцинации населения и положительно оценил практику выезда мобильного пункта вакцинации на рынок и в отделенные села.

В редакции районной газеты состоялся живой диалог сенатора и журналистов о развитии сельских территорий, повышении комфортности проживания и уровня жизни сельских жителей, а также о ходе подписной кампании на «районку».

Завершающим этапом рабочей поездки стало участие в торжественном мероприятии по случаю Дня семьи, любви и верности, на котором чествовали крепкие супружеские пары района.

MIL OSI