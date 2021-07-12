А. Майоров: Будем разрабатывать действенные правовые механизмы устранения вреда от несанкционированного размещения на землях лесного фонда

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили тему очистки лесов от свалок бытового мусора.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел в очно-заочном формате совещание, посвященное ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда.

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«Решение этих стратегических задач тесно связано с сохранением средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Нельзя не учитывать, что загрязнение лесов отходами производства и потребления носит масштабный характер, причиняет значительный вред лесным экосистемам, затрагивает большинство регионов и требует принятия экстренных мер», — считает сенатор.

Как отметил сенатор, задача выработать комплекс мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда обозначена Постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

«Этот вопрос входит в число приоритетных и в повестке рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области », — подчеркнул глава Комитета СФ.

Сенатор напомнил, что Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определен ряд первоочередных задач в сфере экологии, к которым относятся: формирование новой системы обращения с отходами, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переход на систему экологического регулирования, основанную на использовании наилучших доступных технологий; воспроизводство лесов.

По словам Алексея Майорова, на реализацию таких задач направлен национальный проект «Экология», включающий в себя в том числе федеральные проекты «Чистая страна», «Сохранение лесов».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Александр Савин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, указал глава Комитета СФ, в федеральных проектах национального проекта «Экология» мероприятия по очистке лесов от бытового мусора не предусмотрены. Не предусмотрены такие мероприятия и соответствующее финансирование в Государственной программе РФ «Развитие лесного хозяйства». Следует отметить, что и в Лесном кодексе РФ отсутствует полномочие федеральных органов, органов власти субъектов РФ ликвидировать места несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда.

Решению этой проблемы препятствует отсутствие: действенных правовых механизмов устранения причиненного вреда, межведомственного взаимодействия, а также финансового обеспечения выполнения работ по ликвидации свалок мусора в лесах (экспертная оценка стоимости таких работ составляет – 20 млн рублей на 1 гектар), заявил сенатор.

«Нам необходимо «сдвинуть этот вопрос с «мертвой точки» для чего детально разобраться в ситуации, выработать подходы по его решению, постараться определить источники финансирования, то есть подготовить системные предложения по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда», — подчеркнул Алексей Майоров.

Участники заседания обсудили комплекс мер по борьбе с загрязнением лесов отходами производства и потребления, правовые механизмы устранения причиненного вреда, вопросы совершенствования межведомственного взаимодействия и финансового обеспечения работ по ликвидации свалок.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Алексей Майоров подчеркнул, что необходимо внести изменения в законодательство, повысив уровень ответственности причинителей вреда, выявить места и объемы загрязнения, определить порядок выполнения работ по их ликвации, а также источники и объемы финансирования. «Нам необходимо совместно с Минприродой России подготовить «дорожную карту» мероприятий по решению стоящей задачи, этому будет посвящёно наше совместное с совещание», — отметил сенатор.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа член Комитета СФ Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Андрей Грибенников, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов, начальник отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин, заместитель исполнительного директора Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Татьяна Хавронина, руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, представители законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ.

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