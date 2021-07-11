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#Роскосмос#НПО Энергомаш#КБХА11.07.2021 03:00

85 лет Владимиру Сергеевичу Рачуку

Сегодня, 11 июля 2021 года, исполняется 85 лет ученому, руководителю работ в области создания и испытаний жидкостных ракетных двигателей, Лауреату Государственной премии РФ и премий Правительства РФ Владимиру Сергеевичу Рачуку.

Владимир Сергеевич окончил Воронежский инженерностроительный институт (1959 г.), Воронежский политехнический институт (1966 г.), аспирантуру при Физико-энергетическом институте, г. Обнинск; д.т.н. (1994 г.), профессор (1997 г.), академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1994), Российской инженерной академии (1995 г.), РАЕН (1999 г.), Международной академии астронавтики. Работал: с 1959 по 1963 гг. — в строительном управлении Назаровской ГЭС: мастер, прораб, старший прораб; с 1963 по 1964 — на Воронежском механическом заводе: старший инженер отдела капитального строительства, слесарь-сборщик.

С 1964 года работает в ОКБ154 (ныне — Конструкторское бюро химавтоматики, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Воронеж: старший техник, инженер, ведущий конструктор, главный конструктор двигателя, зам. главного конструктора; с 1993 по 2015 гг. — генеральный конструктор — генеральный директор, с 2015 — председатель НТС интегрированной структуры «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко».

Владимиру Рачук принимал участие в создании жидкостных ракетных двигателей для космических и боевых ракетных комплексов, ядерного ракетного двигателя. Руководил разработкой самого мощного в стране кислородно-водородного двигателя для ракеты-носителя «Энергия», двигателя для ракет семейства «Союз-2». Кроме того, он принимал личное участие в летных испытаниях «Синевы» (2004 г.). В 2000 году возглавил кафедру ракетных двигателей Воронежского государственного технического университета.

Лауреат Государственной премии РФ (1997 г.), премий Правительства РФ (2001, 2011 гг.). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (1996) и III (2011 г.) ст., Благодарностью Президента РФ (2012 г.), медалями. «Заслуженный конструктор РФ» (1994 г.). Почетный гражданин г. Воронежа (2006 г.) и Воронежской обл. (2011 г.).

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