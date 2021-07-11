Source: Russia Federal Space

#ВДНХ11.07.2021 18:37

Фотовыставка «Наука — это красиво» в центре «Космонавтика и авиация»

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ начала работу фотовыставка «Наука — это красиво», которую можно увидеть до 31 июля 2021 года. Проект проводится совместно с национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Политехническим музеем. Выставку открыли генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

В трех тематических залах экспозиции представлены фотографии физических и химических объектов и структур, кристаллов и природных материалов, зафиксированных с помощью научных приборов. Посетители увидят неповторимую красоту объектов исследований, обычно доступную только ученым. Все снимки с изображением объектов научных исследований сделаны сотрудниками Курчатовского института непосредственно в лабораториях.

«Современная наука переживает великое слияние естественного и гуманитарного знания. Выставка „Наука — это красиво“ представляет эстетический взгляд на научный эксперимент, процесс познания, открывает тайны микромира и разнообразие форм природы. Структуры и краски окружающего нас мира во многом напоминают шедевры изобразительного искусства, расширяют горизонты эмоций. Заниматься современной наукой — это престижно, перспективно и красиво! В этом можно убедиться на представленных фотографиях», — рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

В первом зале «Инструменты познания» можно будет увидеть элементы сложных мегаустановок. Например, в установке управляемого термоядерного синтеза ТОКАМАК (ТОроидальная КАмера с МАгнитной Катушкой) идет процесс синтеза внутри раскаленной плазмы, подобный тому, что происходит на Солнце.

В разделе «Тайны материалов» свои секреты посетителям откроет кристаллография. Один из снимков — кристаллы белков, выращенные в условиях невесомости на Международной космической станции. Гостям представлена и «Лохматая голова» частицы металлического родия, которая напоминает причудливыми формами некоторых морских обитателей барьерных рифов в южной части Тихого океана.

Понять, из чего состоит окружающий нас мир, как создать новые материалы, объекты, лекарства и даже энергетику, зрители смогут в третьем зале — «Природоподобные технологии». Фотоснимки расскажут об исследованиях ученых в этом направлении. К примеру, ученые Курчатовского института используют в экспериментах хорошо видимую на ряде фото колонию цианобактерий с поверхности озера Байкал. Вещества, которые выделяют эти бактерии, помогают при создании новых материалов.

«Выставка, которая открылась на ВДНХ, дает возможность всем желающим заглянуть в лаборатории Курчатовского института и своими глазами увидеть, как ведутся самые передовые научные исследования и разработки. Уверены, что впереди у нас и другие совместные выставочные проекты, представляющие коллекции партнеров, освещающие прошлое, настоящее и будущее российской науки и технологий», — отметила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

Выставка проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий. Это первый совместный проект музея и института, который реализуется после подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Курчатовским институтом и Политехническим музеем.

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Вход на выставку свободный при наличии билета в центр. Еженедельно со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 вход в центр «Космонавтика и авиация» бесплатный.

Участники программы лояльности «Друзья ВДНХ» получают скидку на билеты в центр «Космонавтика и авиация» и другие объекты Выставки. Полный перечень площадок партнеров программы доступен и обновляется на странице программы на сайте ВДНХ.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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