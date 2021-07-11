Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#МКС-6911.07.2021 21:45

Трое в «лодке»

В космическом полете могут возникнуть разные нештатные или аварийные ситуации, требующие немедленного возвращения на Землю. Это значит, что корабль может приземлиться или приводниться в любой точке нашей планеты, и экипаж должен быть готов ко всему. Именно поэтому каждый космонавт и астронавт перед полетом проходит тренировки в различных климатогеографических зонах. Один из этапов такой подготовки — «водное выживание».

На три июньских недели на базе Ногинского спасательного центра МЧС России развернулся палаточный лагерь. Десятки людей — инструкторы, испытатели, инженеры, спасатели, водолазы, врачи, психологи, переводчики и другие специалисты — обеспечивали тренировки космонавтов и астронавтов. 10 июня в строгий распорядок дня пришлось внести коррективы, чтобы средства массовой информации могли ознакомиться с ходом работ. Журналистов пригласили на так называемую «короткую» тренировку экипажа МКС-69 в составе командира Олега Кононенко и бортинженеров Николая Чуба и Андрея Федяева.

Покинуть корабль за 8 минут

По легенде спускаемый аппарат «Антаресов» (позывной Олега Кононенко) приводнился и получил повреждение. Космонавты понимают, что имеется течь и им нужно как можно быстрее покинуть «капсулу».

Прежде чем занять свои места в тренажере «Океан-5», который изготовлен на основе реального космического корабля специально для таких тренировок, экипаж пообщался с прессой. Опытный командир Олег Кононенко, на счету которого уже четыре космических полета, рассказал, что предстоит выполнить: «В „короткой“ тренировке важно соблюсти временные показатели — дается всего лишь 8 минут, чтобы подготовить себя и скафандр. Это сложно: нужно помочь товарищам, друг друга проверить, пристегнуть плавсредства, блоки НАЗа, ничего не перепутать, нигде не зацепиться, открыть люк и в течение полутора минут друг за другом покинуть спускаемый аппарат».

Героя России, летчика-космонавта РФ, командира отряда космонавтов Олега Кононенко можно смело назвать гуру «выживания», а вот за плечами его товарищей по экипажу пока не так много экстремальных тренировок. Для Андрея Федяева это всего лишь второе «водное выживание», для Николая Чуба — третье. Первый раз космонавты знакомятся с этими тренировками на этапе общекосмической подготовки, а дальше — каждый раз при назначении в экипаж.

«Ребята 2012 года набора, прошли множество различных тренировок, длительный цикл подготовки, так что начинающими их назвать никак нельзя, — сказал про Николая и Андрея их командир. — Они будут новичками в космосе, но на Земле это грамотные, умеющие, знающие специа­листы».

Для Николая Чуба эта тренировка стала свое­образным подарком. Ведь 10 июня у него день рождения, с чем его и поздравили собравшиеся журналисты. Плюс порадовали погодные условия: +16°C, переменная облачность и небольшой дождь легче переносятся при таких тренировках, чем жара и солнце. «В такую погоду проще „выживать“. Когда жарко и светит солнце, внутри спускаемого аппарата бывает за +40°C. А сейчас там +23°C, наверное», — прикинул Николай.

Наконец космонавты разместились в тренажере, специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) закрыли люк спускаемого аппарата и отбуксировали его на середину водоема. Конечно, условия здесь мягче, чем на море, но небольшую качку экипажу все-таки устроили. К тому же, говорят, это озеро глубиной до 8 метров, даже рыба водится, что подтверждают кружащие над ним чайки. Так что совсем «тепличными» эти условия назвать нельзя. И каждый специалист, задействованный в тренировках, делает все, чтобы реальное возвращение экипажа из космоса было безопасным. А значит космонавты должны быть уверены в себе, в своих товарищах, в технике и снаряжении.

Кто прошел испытания водой

С 7 по 24 июня тренировки, имитирующие посадку спускаемого аппарата корабля «Союз» на водную поверхность, прошли космонавты Рос­космоса Олег Кононенко, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Николай Чуб, Андрей Федяев и Анна Кикина, астронавты NASA Лорел О’Хара и Фрэнк Рубио, участники фильма «Вызов» Клим Шипенко, Юлия Пересильд и их дублеры Алёна Мордовина, Алексей Дудин, кандидаты в космонавты Сергей Иртуганов и Арутюн Кивирян, а также инструкторы ЦПК. Всего в «водном выживании» участвовали шесть экипажей.

В этом году еще планируются «выживания» в пустыне и в горах.

Безопасность прежде всего

«В данных тренировках отрабатывается не только взаимодействие между членами экипажа, но и работа наших спасательных служб, инструкторов по выживанию, — отмечает заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Алексей Алтунин. — У нас хорошие взаимоотношения с Ногинским МЧС. Здесь замечательная база по отработке выживания, хорошо обученный персонал, который помогает нам в восстановлении навыков по работе на открытой воде, с водолазным снаряжением. Есть спецтехника: например, кран, который позволяет на большом вылете безопасно выносить спускаемый аппарат, погружая его в воду и доставая потом на берег. Поэтому наши многолетние взаимодействия с МЧС дают уверенность, что работа будет выполнена вовремя, в срок и с высоким уровнем безопасности».

Неудивительно, что в составе шести экипажей, прошедших тренировки, были не только космонавты и астронавты, кандидаты в космонавты и участники космического полета, но и инструкторы ЦПК. Ведь это ребята из оперативно-технической группы, которая вылетает в Казахстан на время стартов и посадок экипажей, и им нужно постоянно поддерживать свои навыки «выживания» на должном уровне.

Пока мы разговаривали с Алексеем Алтуниным, в спускаемом аппарате шла напряженная работа. Инструкторы внимательно следили за происходящим с понтона и лодок, космонавты общались с ними по рации. И вот настал момент покидания «капсулы». Как это правильно делать — тоже учат инструкторы. Важно оттолкнуться обеими ногами одновременно, потому что аппарат чутко реагирует на любое нарушение балансировки. А вот прыгнуть «рыбкой» в скафандре «Сокол» невозможно, да и небезопасно для всех членов экипажа.

«Существуют определенные требования по покиданию спускаемого аппарата, — пояснил начальник отдела ЦПК Анатолий Забрусков. — Здесь, на озере, идеальные штилевые условия. А когда мы проводим тренировки на море, где есть постоянное волнение, спускаемый аппарат раскачивается. Если дополнительно оттолкнуться от него при покидании, можно срезонировать — и в итоге оставшемуся члену экипажа будет тяжело выполнять выход из тренажера, а еще может произойти затекание воды через люк внутрь спускаемого аппарата. Если добавить волну, которая зальет аппарат, и представить, что в нем есть реальная течь, он камнем пойдет на дно. Поэтому мы учим их не отталкиваться».

Вода проверяет на прочность

Экипаж «Антаресов» успешно покинул тренажер, надул плавсредства «Нева», собрался в геометрическую фигуру, чтобы не отдаляться друг от друга, подал световые сигналы и синхронно поплыл к лодке поисково-спасательной службы. Как только космонавты в промокших насквозь скафандрах «Сокол» поднялись на понтон, журналисты спросили, как они оценивают свою работу.

«Все получилось, понимали друг друга, помогали и успешно справились», — ответил, улыбаясь, Олег Кононенко и отправился с товарищами переодеваться в палатку.

На следующий день их ждала «длинная» тренировка. Она тяжелее с точки зрения энергозатрат, потому что внутри спускаемого аппарата члены экипажа проделывают целый цикл операций со снаряжением — снимают скафандры, надевают полетные комбинезоны, теплозащитные комбинезоны, поверх всего этого гидрокомбинезоны «Форель», потом пристыковывают плавсредство «Нева» и блоки НАЗа. И только после этого они выходят. За одну такую тренировку, которая длится примерно полтора-два часа, космонавт может потерять порядка 3 кг веса.

Вообще цикл тренировок по «водному выживанию» всегда начинается с теоретической части. Затем идет «сухая» тренировка — она включает то же, что и «длинная», только на берегу, — потом «короткая» и «длинная» тренировки.

«Любая тренировка проверяет тебя на прочность, выявляет твои сильные и слабые стороны, — отмечает Андрей Федяев. — Например, переодеваемся мы в „капсуле“ на всех видах выживания. Но обычно в спускаемом аппарате немножко просторнее за счет того, что кресла не взведены. А сейчас были взведены, и от движений аппарат на воде покачивало. И все равно это отличается от того, что может произойти в реальных условиях. Как мы себя будем чувствовать после космического полета и как поведет себя настоящий спускаемый аппарат без надувного пояса, к которому прикреплен тренажер во время испытаний на воде, — другой разговор. Поэтому и нужны такие тренировки, и мы стараемся делать на них все четко, чтобы быть готовыми к любому развитию событий».

Свести опасность к нулю

Начальник отделения ЦПК Александр Герман, демонстрировавший журналистам комплект НАЗа «Гранат-6», отметил, что статистика реального применения этих вещей очень мала. Тем не менее на различных видах выживания экипажи получают максимум знаний и навыков, чтобы в любых условиях суметь сохранить жизнь и здоровье.

«Если космонавт наденет комплект теплой одежды и гидрокомбинезон, то при температуре воздуха −15°C, температуре воды около нуля и волнении моря до 5 баллов он гарантированно продержится на плаву до 12 часов, а дальше уже все зависит от резервов организма», — объяснил Александр Герман.

Если экипаж приземлится в незаданной точке, в безлюдной местности, на его поиск и спасание дается 48 часов. В течение этих двух суток космонавтам помогут выжить различные приспособления и снаряжение, находящиеся в спускаемом аппарате. В частности, там имеются: полетный костюм, теплозащитный комбинезон (согревает даже при −50°C), гидрокомбинезон «Форель», плавательные средства «Нева» и три блока носимого аварийного запаса (НАЗ). В них входят: лагерное снаряжение, продукты питания, вода, светозеркальные средства, аварийная радиостанция и другие предметы, которые могут пригодиться космонавтам в ходе действий в той или иной географической зоне. Инструкторы помнят случай, как во время «зимнего выживания» в лесисто-болотистой местности экипаж сумел сделать силки из рыбснасти, входящей в состав НАЗа, и поймать зайца.

«На тренировках мы отрабатываем все по полной, но космонавты знают, что есть здравый смысл, знания и инстинкт самосохранения», — подытожил Александр Герман. В общем, отправляясь на орбиту, экипажи должны быть уверены, что никакая стихия им не страшна.

Русский космос, Светлана Носенкова

MIL OSI