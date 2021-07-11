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#ЦПК#Звездный городок#Максим Харламов11.07.2021 14:30

Первые в космосе и в учебе: Звездный городок чествует медалистов

Средняя школа имени В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка — единственная в Звездном городке школа. Поэтому количество ее выпускников совпадет с общей цифрой по муниципалитету. В этом году 46 человек окончили одиннадцатый класс, четверо набрали 100 баллов на ЕГЭ (один по физике, другая по русскому языку и еще две ученицы — по литературе). Среди выпускников — 13 медалистов. Несчастливое число принесло школе настоящую удачу.

«Такое количество отличников у нас последний раз было, наверно, в доперестроечные времена, но и выпускали тогда 120-140 человек в год. Сейчас одиннадцатиклассников меньше, а медалистов и „стобалльников“ в этом году на редкость много. Ребята, мы вами гордимся», — обратилась к выпускникам директор школы Елена Афанасьева.

Школьников, их родителей и учителей пригласили на прием к главе городского округа Звездный городок Евгению Баришевскому, чтобы в торжественной обстановке провести церемонию чествования медалистов и стобалльников.

«Мы ждали, когда станут известны результаты всех выпускных экзаменов. И вот этот момент настал, он особенный. Поздравляю ребят, которые достигли выдающихся успехов в учебе. Планка поднята очень высоко, постарайтесь ее не снижать», — сказал глава округа Евгений Баришевский.

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов вручил выпускникам поздравительные адреса с пожеланиями и напутственными словами.

«Вы всегда будете с гордостью вспоминать о тех результатах, которых достигли в школе. Они станут отправной точкой на пути к новым вершинам, — отметил Максим Харламов. — Желаю найти профессию по душе, которая позволит реализовать свой потенциал. Надеюсь, что многие из вас выберут направления дальнейшей учебы, связанные с космонавтикой, и придут работать в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

Много добрых слов было сказано также в адрес педагогов и родителей, которые на протяжении всех школьных лет поддерживали детей и помогли им добиться огромных успехов в учебе. Праздничная церемония совпала с Днем семьи любви и верности. Выпускникам пожелали в будущем создать счастливые семьи, стать примером для детей и всегда оставаться опорой для родителей.

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