Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Центр Хруничева#МКС12.07.2021 01:30

«Звезда» — 21 год на орбите

21 год назад, 12 июля 2000 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К». Она вывела на околоземную орбиту служебный модуль «Звезда» — третий элемент Международной космической станции. ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), спроектировавший и изготовивший первый модуль — функционально-грузовой блок «Заря», является также одним из основных изготовителей служебного модуля «Звезда».

Спустя несколько дней, 26 июля, состав Международной космической станции пополнился еще одним российским модулем — «Звезда». С его прибытием на МКС появилось место для жизни и работы экипажа. Создание Международной космической станции непосредственно на орбите началась 20 ноября 1998 года запуском её первого модуля — функционально-грузового блока «Заря». В декабре того же года шаттл Endeavour (миссия STS-88) вывел на орбиту соединительный модуль «Юнити» (Unity — «Единство») и состыковал его с «Зарей». В июле 2000 года состав МКС пополнился третьим модулем. Им стал служебный модуль «Звезда».

По своему назначению модуль «Звезда» является основой российского сегмента МКС. Он обеспечивает деятельность экипажа и управление станцией с регулярно меняющейся конфигурацией. На этапе развёртывания станции «Звезда» служила базовым блоком всей станции, основным местом для жизни и работы экипажа. Служебный модуль выполнял функции жизнеобеспечения на всех модулях, контроля высоты над Землёй, энергоснабжения станции, вычислительного центра, центра связи, основного порта для грузовых кораблей семейства «Прогресс». Со временем многие функции были переданы другим модулям, однако «Звезда» всегда будет оставаться структурным и функциональным центром российского сегмента космической станции.

Жилые помещения служебного модуля оборудованы средствами обеспечения жизнедеятельности экипажа, имеются персональные каюты отдыха, медицинская аппаратура, тренажеры для физических упражнений, кухня, стол для приема пищи, средства личной гигиены. В служебном модуле находится центральный пост управления станцией с аппаратурой контроля.

Конструктивно СМ состоит из трех герметичных отсеков: рабочий отсек (РО), переходной отсек (ПХО), переходная камера (ПРК); и негерметичного агрегатного отсека (АО).

Бортовой комплекс управления включает в себя следующие системы:

Бортовую вычислительную систему — служит для управления бортовыми системами СМ и для координации работы всех модулей российского сегмента МКС, решает задачи долгосрочного планирования и автономного управления, а также обеспечивает связь с системой управления бортовой аппаратурой американского сегмента;

систему управления бортовой аппаратурой — предназначена для управления, контроля и диагностики состояния бортовых систем СМ. Она функционирует на основе использования выходных данных сигналов датчиков, функциональных выходов командной радиолинии СМ, релейных выходов БВС, пультов управления СМ и бортовых систем;

систему управления движением и навигацией — СУДН СМ совместно с БВС, исполнительными органами и датчиковой аппаратурой модулей и исполнительными органами кораблей составляет единый комплекс по управлению движением, способный решить следующие задачи:

ориентация станции в расчетных режимах;

выполнение программных разворотов в любом режиме ориентации;

проведение коррекции орбиты с помощью КД СМ, маршевых двигателей ТГК «Прогресс» и двигателей ориентации СМ, двигателей причаливания и ориентации кораблей «Прогресс»;

управление ориентацией панелями солнечных батарей;

проведение перестыковок станции с кораблей «Союз», «Прогресс»;

проведение расстыковки станции с кораблей «Союз», «Прогресс»;

использование БВС для реализации режимов управления движением;

систему бортовых измерений — предназначена для получения и передачи на Землю информации о состоянии и работе систем, научного оборудования и состояния здоровья членов экипажа;

бортовой радиокомплекс — обеспечивает двустороннюю голосовую связь, обмен цифровой командно- программной, телеметрической и телевизионной информацией через российские наземные комплексы или через спутник-ретранслятор, находящийся на геостационарной орбите.

2 ноября 2000 года на пилотируемом корабле «Союз ТМ-31» прибыл экипаж первой основной экспедиции — Уильям Шепард, Юрий Гидзенко и Сергей Крикалёв. С этого дня Международная космическая станция стала постоянно обитаемой станцией. На её борту, сменяя друг друга, по несколько месяцев стали работать экипажи основных экспедиций.

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