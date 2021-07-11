Дмитрий Рогозин о полете Unity-22 Virgin Galactic

Source: Russia Federal Space

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин:

Можно согласиться с утверждением ряда уважаемых экспертов, что сегодняшний суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса. Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.

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