Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#КЦ Восточный#Космодромы#Байконур#Восточный11.07.2021 09:28

В ЦЭНКИ продолжается вакцинация против коронавируса

На этой неделе в режиме видеоконференции прошло заседание рабочей группы по взаимодействию предприятий Госкорпорации «Роскосмос» с организациями ФМБА России. Обсуждение получили вопросы оказания медицинской помощи и вакцинопрофилактики работников ракетно-космической промышленности против коронавируса.

Рабочей группой было отмечено, что активнее всего в отрасли вакцинация проходит на космодроме Байконур: на данный момент привились свыше 85% работников Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Вакцинация сотрудников головного предприятия ЦЭНКИ проводится тремя видами вакцин: Гам-Ковид-Вак (Спутник V), ЭпиВакКорона, КовиВак. Всего с начала кампании в головном предприятии привились свыше 200 сотрудников.

Активно продолжается вакцинация и на космодроме Восточный, а также в нижегородском Центре обеспечения КРТ. На данный момент привились порядка 55% Космического центра «Восточный» (филиал ЦЭНКИ на космодроме Восточный) и 45% работников ЦО КРТ. При текущем темпе вакцинации в этих филиалах к осени будет сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета. В остальных филиалах ЦЭНКИ процент вакцинировавшихся составляет 10-20%.

Отдел медицинского обеспечения ЦЭНКИ напоминает: единственная эффективная защита от COVID-19 — вакцинация. В Москве получить бесплатную вакцину без предварительной записи можно в павильонах «Здоровая Москва», в торговых центрах и других общественных местах. По записи привиться от коронавирусной инфекции можно в медицинском кабинете головного предприятия, а также в районных поликлиниках. На космодромах вакцинацию проводят медицинские организации ФМБА России. Работникам оказывается содействие в прохождении вакцинации с согласованием удобного для них графика и освобождением от работы на время, необходимое для прививки. Организованы выезды прививочных бригад на производственные площадки космодрома Восточный, а также в нижегородский филиал ЦО КРТ.

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