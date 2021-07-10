Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика10.07.2021 10:40

Сегодня день рождения у космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера

Сегодня, 10 июля 2021 года, Иван Вагнер отмечает день рождения. Будущий космонавт Роскосмоса родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежске Плесецкого района Архангельской области. По окончании Балтийского государственного технического университета имени Д.Ф. Устинова («Военмех») в г. Санкт-Петербурге ему присуждена степень магистра техники и технологии по направлению авиаракетостроение.

После обучения работал инженером-конструктором в ОАО «Климов», затем в РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на должности инженера в составе Главной оперативной группы управления, затем помощником руководителя полетами российского сегмента Международной космической станции.

В отряд космонавтов Иван Вагнер поступил в 2010 году и был назначен кандидатом в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса. В ходе общекосмической подготовки прошел летные тренировки на самолете Л-39, специальную парашютную подготовку, тренировки в условиях невесомости, воспроизводимые на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК, испытания в сурдокамере, водолазную подготовку и тренировки в гидролаборатории ЦПК по внекорабельной деятельности в скафандре «Орлан-МК», а также тренировки по выживанию в различных климатогеографических зонах.

3 августа 2012 года Ивану Вагнеру, успешно сдавшему государственные экзамены, была присвоена квалификация космонавт-испытатель Роскосмоса. С этого момента он начал тренироваться в составе группы специализации и совершенствования, далее — в составе дублирующих экипажей МКС-53/54 и МКС-63. С февраля 2020 года Иван Вагнер приступил к подготовке в основном экипаже МКС-63.

9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета космического назначения «Союз 2.1а», которая вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16». Иван Вагнер отправился в космос в качестве бортинженера корабля вместе с коллегами — командиром Анатолием Иванишиным и бортинженером Кристофером Кэссиди. Продолжительность полета составила 196 суток.

Благодаря активной работе Ивана Вагнера в социальных сетях, общению с аудиторией в Instagram, ВКонтакте и Twitter еще больше людей увидели уникальные снимки и видеозаписи необычных мест Земли из космоса, получили интересную информацию о деятельности космонавтов на орбите, экспериментах и быте экипажа МКС. Иван и после полета продолжает активно вести свои страницы.

Коллеги-космонавты, руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК поздравляют Ивана Викторовича с днем рождения, желают здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

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