Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#МАКС#МАКС-202110.07.2021 18:56

РКЦ «Прогресс» участвует в МАКС-2021

С 20 по 25 июля 2021 года Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примет участие в работе 15-го Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» (г. Жуковский, Россия) в составе объединенной экспозиции Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической промышленности.

Выставочный стенд общества находится в павильоне F2. В экспозиции РКЦ «Прогресс» будут представлены макеты ракетно-космической техники: ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а, «Союз-2», «Союз-2» этапа 1в и перспективная двухступенчатая ракета «Союз-5» в масштабе 1:20, малый космический аппарат «Аист-2Д» в масштабе 1:5, перспективные космические аппараты «Обзор-Р», «Ресурс-ПМ», «Бион-М» № 2 в масштабе 1:10 и «Аист-2Т» в масштабе 1:5.

На стенде также будут размещены плакаты со снимками из космоса, полученными со спутника «Аист-2Д», и волоконно-оптические компоненты разработки и производства филиала РКЦ «Прогресс» — НПП «ОПТЭКС».

На выставке будет демонстрироваться презентационный фильм об основных направлениях деятельности общества.

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