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#НПО Энергомаш#Игорь Арбузов10.07.2021 07:34

В НПО Энергомаш наградили лучших по профессии

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проходившего в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в период с 15 по 30 июня 2021 года.

В этом году в конкурсе профессионального мастерства приняло участие 47 работников, соревновавшихся за звание лучшего в семи компетенциях: токарь на станках с программным управлением, фрезеровщик на станках с программным управлением, токарь универсал, слесарь механосборочных работ, сварщик ручной сварки, контролер станочных и слесарных работ, инженер-технолог. Победители конкурса, занявшие в своей компетенции призовые места, получат единовременную денежную премию.

Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов поздравил всех с завершением важного для предприятия конкурса: «Мы ежегодно проводим конкурс профессионального мастерства среди работников и очень радостно видеть, что каждый участник конкурса стремится повышать свое профессиональное мастерство, оценивать свои навыки по сравнению с коллегами, товарищами по работе. Это крайне важно — такое отношение сотрудников к своему профессиональному росту».

Генеральный директор поблагодарил работников за решение принять участие в конкурсе и пожелал удачи тем из победителей, кто будет отстаивать честь НПО Энергомаш в конкурсе среди предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

«Наши работники там традиционно показывают высокие результаты — это в очередной раз убеждает в том, что Энергомаш является лидером ракетного двигателестроения и обладает самым ценным сокровищем — профессионалами, которые обеспечивают наше лидерство», — подчеркнул Игорь Арбузов.

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