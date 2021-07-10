Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид10.07.2021 14:51

Астероид Оумуамуа

До недавнего времени считалось, что все обнаруженные астероиды и кометы образовались в пределах Солнечной системы. Однако в последние годы появились данные, позволяющие утверждать, что это не совсем так.

19 октября 2017 года был обнаружен первый межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему, это астероид Оумуамуа. Он был обнаружен канадским астрономом Робертом Уэриком в обсерватории Халеакала на Гавайях. Имя Оумуамуа в переводе с гавайского означает «посланник издалека».

Первоначально объект был классифицирован как комета С/2017 U1, но потом из-за отсутствия комы он был переклассифицирован как астероид с обозначением А/2017 U1. Позже Международным астрономическим союзом специально для объектов такого типа был введён специальный индекс «I» (сокращение от англ. interstellar-межзвёздный), поэтому официальное обозначение первого межзвёздного астероида в настоящее время — 1I/2017 U1. Астероид прошёл перигелий на расстоянии 0,25 а.е. от Солнца. Объект очень тусклый, его видимая звёздная величина составляет 23m. Астероид сильно вытянут, его размеры — 230×35×35 метров. По мнению учёных, астероид был выброшен, предположительно, из созвездия Киля 45 миллионов лет назад.

На момент открытия объект летел со скоростью 46 км/с. В 2018 году он пересёк орбиту Юпитера, в 2019 году — орбиту Сатурна, в 2020 году — Урана. Сейчас Оумуамуа отдаляется от Солнца под углом в 66° от изначального направления и через некоторое время покинет Солнечную систему. Большинство исследователей полагают, что астероид является естественным объектом, возможно, частью какой-то экзопланеты.

Источник: Московский планетарий

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