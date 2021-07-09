Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в регион сенатор посетила город Апатиты.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в рамках поездки в регион посетила объекты благоустройства в г. Апатиты.

Вместе с главой города Алексеем Гиляровым сенатор осмотрела ход работ по благоустройству пешеходной части улицы Дзержинского и новый физкультурно-оздоровительного комплекс «Вертикаль».

Комплекс, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», отвечает самым высоким требованиям

По словам парламентария, этот комплекс, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», отвечает самым высоким требованиям. В состав ФОКа входят универсальный зал для занятий игровыми видами спорта – футболом, волейболом, баскетболом, а также зал индивидуальной физической подготовки и скалодром.

«В Мурманской области появляется все больше подобных современных объектов для занятий спортом. В условиях Крайнего Севера, когда долго длятся зима и полярная ночь, жители очень нуждаются в спортзалах хорошего уровня», — отметила сенатор.

Татьяна Кусайко в рамках поездки в регион посетила объекты благоустройства в г. Апатиты

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Татьяна Кусайко в рамках поездки в регион посетила объекты благоустройства в г. Апатиты

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Татьяна Кусайко в рамках поездки в регион посетила объекты благоустройства в г. Апатиты

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Татьяна Кусайко также посетила еще одно место проведения досуга жителей города — пешеходную зону улицы Дзержинского, реконструкция которой завершится этой осенью.

Парламентарий сообщила, что проект «Благоустройство улицы Дзержинского в городе Апатиты» стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В скором времени здесь появятся оборудованные площадки для воркаута, катания на велосипедах, скейтбордах и роликах, а также игровые площадки для малышей.

«Создание комфортной среды направлено на повышение качества жизни в Заполярье и отвечает целям и задачам региональной стратегии «На Севере — жить», — подчеркнула сенатор.

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