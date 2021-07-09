Телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом

Source: President of Russia – Kremlin

Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. Вместе с тем с учётом масштабов и серьёзности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права.

Лидерами подчёркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов.

Затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайде (штат Флорида), повлёкшего многочисленные жертвы.

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