Телефонный разговор с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом

Source: President of Russia – Kremlin

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере. Затронута также тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Отмечено успешное выполнение плана мероприятий, приуроченных к празднованию в этом году (5 ноября) 100-летия установления дипломатических отношений. Акцентирована важность продолжения координации по актуальным региональным и международным вопросам, в том числе на многосторонних площадках.

Владимир Путин поздравил Ухнагийн Хурэлсуха с недавним вступлением в должность Президента Монголии, а также национальным праздником «Надам» и 100-летием Народной революции, которые будут отмечаться 11 июля.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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