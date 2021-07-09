С. Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Пробег посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию первого полета человека в космос и 95-летию создания ДОСААФ, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя принял участие в торжественной встрече в регионе международного автопробега «Дорогами Победы». Мероприятие посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию первого полета человека в космос и 95-летию создания ДОСААФ.

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Сенатор рассказал, что автопробег стартовал 16 июня от Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот». Маршрут прошел по местам боевой славы России и Беларуси и завершился на территории Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» в городе-герое Севастополе.

Возле мемориального камня «Защитникам Севастополя, шагнувшим в бессмертие» представители ДОСААФ России зажгли факел с огнем из Брестской крепости.

Сергей Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

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Сергей Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

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Сергей Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

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Сергей Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

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Сергей Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

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Сергей Колбин встретился с участниками международного автопробега «Дорогами Победы» в Севастополе

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«ДОСААФ вносит весомый вклад в обеспечение военной безопасности страны, укрепление ее обороноспособности, готовит высококлассных специалистов для армии и других силовых структур, занимается военно-патриотическим и физическим воспитанием молодежи. Как 95 лет назад, так и в наше время организация выполняет свою главную задачу — воспитание молодежи, которая не только знает историю, любит свое Отечество, но и в любой момент готова встать на защиту Родины», — отметил Сергей Колбин, выступая на торжественной церемонии.

В мероприятии приняли участие директор департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Валерий Борщев, члены севастопольского отделения организации, юнармейцы, представители поисковых отрядов и военно-патриотического клуба «Победа».

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