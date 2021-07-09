Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Ангара#Космодромы#Плесецк09.07.2021 08:22

Семь лет назад ракета «Ангара-1.2ПП» открыла лётные испытания ракет-носителей «Ангара»

7 лет назад, 9 июля 2014 года, ракета космического назначения лёгкого класса «Ангара-1.2 первого пуска» стартовала с универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск с неотделяемым макетом полезной нагрузки осуществили боевые расчеты Войск воздушно-космической обороны и предприятий российской ракетно-космической промышленности.

Суборбитальная миссия ракеты «Ангара-1.2ПП», предусматривала проверку стартового комплекса, блоков и конструкций всего семейства ракет перед началом эксплуатации. Ракета космического назначения состояла из двух ступеней, созданных на основе универсальных ракетных модулей (УРМ-1 и УРМ-2), макета полезной нагрузки с массой 1,43 тонны и головного обтекателя.

Прототип первой ступени «Ангара-1.2ПП», универсальный ракетный модуль УРМ-1, трижды прошёл лётные испытания в составе первой южнокорейской ракеты-носителя лёгкого класса KSLV-1. Первая ступень ракеты-носителя была создана в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для космического ракетного комплекса KSLV.

Первая лётная ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» штатной конфигурации находится на завершающей стадии изготовления. Создание космического ракетного комплекса «Ангара» является одним из приоритетных направлений развития национальной системы средств выведения, основанной на использовании исключительно российского научно-промышленного потенциала, а также является задачей особой государственной важности. Его ввод в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос.

Космический ракетный комплекс «Ангара» создаётся на основе унифицированного ряда ракет легкого и тяжелого классов и будет способен выводить практически весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит. В двигательных установках новых ракет-носителей семейства «Ангара» используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.

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