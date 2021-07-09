Российские спортсмены готовятся к Играм в Токио на Дальнем Востоке

Source: Russia Ministry of Sport

Спортсмены сборных команд России проводят заключительный этап подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

В Приморском крае уже тренируются сборные по гребле на байдарках и каноэ, боксу и плаванию.

Гребцы обосновались на обновлённой спортивной базе в микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа. Здесь возведено новое здание гребной базы с номерами для проживания спортсменов, оздоровительно-восстановительным комплексом, столовой, эллингами, административными и техническими помещениями. Рядом оборудована спортивная площадка с защитным навесом, на которой установлены специальные гребные и силовые тренажёры. Вся территория базы благоустроена. На озере Тёплое смонтирована стартово-хронометражная установка с системой разметки гребной дистанции в соответствии с международными стандартами. Построена финишная вышка, оснащённая самым современным оборудованием.

До 30 июля сборная России по гребле на байдарках и каноэ будет находиться в Лозовом, а затем вылетит в Токио.

Во Владивостоке тренировочные мероприятия проводит сборная России по плаванию. Центром подготовки является 50-метровый бассейн спортивного комплекса «Олимпиец». В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в помещении бассейна был произведён капитальный ремонт системы вентиляции воздуха. Российские пловцы пробудут во Владивостоке до 22 июля. В скором времени спорткомплекс «Олимпиец» примет сборные по водному поло (женщины), бадминтону и дзюдо.

Также во Владивосток скоро прибудут российские стрелки из лука. А пока команда тренируется в Чите (Забайкальский край) в спортивно-оздоровительном центре «Высокогорье».

В рамках заключительного этапа подготовки сборных команд России к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Министерство спорта Российской Федерации обеспечило закупку специализированного оборудования и инвентаря в соответствии с заявками спортивных федераций.

Тренировочные мероприятия заключительного этапа профинансированы за счёт федерального бюджета в рамках выделенных лимитов спортивным федерациям.

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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