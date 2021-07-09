Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#ЮУрГУ#ЧелГУ#МАИ#Военмех09.07.2021 22:48

Погружаются в профессию

Студенты 2-4 курсов Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного университета, Московского авиационного института и Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова проходят практику по программе, утверждённой кадровой службой Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») под научно-методическим руководством генерального директора, генерального конструктора, академика РАН В.Г. Дегтяря.

В программу практики были включены не только производственные задания, но и экскурсия в музей истории ГРЦ. Ведущий специалист отдела 27 Валерий Горбунов рассказал об истории создания уникальных образцов боевой ракетной техники разработки Государственного ракетного центра, их особенностях и технических характеристиках, большинство из которых являются непревзойденными.

По отзывам будущих ракетостроителей, погружение в практическую деятельность позволило убедиться в правильности выбранной специальности, подогрело интерес к будущей работе, а сам Государственный ракетный центр порадовал своей большой ухоженной зеленой территорией и доброжелательным отношением коллектива.

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