Павел Сорокин: «В части энергоперехода Россия – один из наиболее недооцененных рынков»

Source: Russia Ministry of Energy

Альметьевск (Республика Татарстан), 9 июля. – Для сохранения статуса лидера глобального энергетического рынка в условиях энергоперехода России необходимо выработать ряд стимулов для бизнеса по снижению воздействия на окружающую среду. Как подчеркнул Павел Сорокин, выступая на панельной дискуссии «Устойчивое развитие в контексте глобальной повестки топливно-энергетического комплекса 2021 года» Нефтяного саммита Республики Татарстан, такие стимулы могут быть как фискального, так и общеэкономического характера.

«В части энергоперехода Россия – один из наиболее недооцененных рынков. У нас нет выбора – стимулы необходимы, чтобы компании смогли экономически-эффективно внедрять новые технологии и быстро адаптироваться к энергопереходу. Нужно искать ту золотую середину, при которой мы сможем и социальные обязательства обеспечивать и задел на будущее создавать», – сообщил заместитель Министра.

По словам Павла Сорокина, возможны два варианта достижения поставленных целей по декарбонизации и переходу к экономике замкнутого цикла.

«Многие страны меняют подход к мировой экономике, регулированию – создаются ограничения, стимулы для внедрения новых технологий. По сути, запускается новый экономический цикл, и он привязан к экологической повестке. И здесь либо нас вынудят это сделать, когда конечный продукт, не использующий при производстве вторичные ресурсы, станет вдруг слишком дорог для потребителя за счет различных налогов и пошлин, либо мы можем превентивно подойти к этой ситуации и заранее создать стимулы для предприятий по вовлечению в производственную цепочку вторичных ресурсов. Мы сейчас совместно с Минфином и Минпромторгом смотрим на комплекс мер, и в части нефтехимии тоже, на то, как увеличить доходность таких проектов до приемлемого уровня», – добавил он.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

MIL OSI